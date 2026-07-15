Zaiskrilo u Saboru zbog braniteljskih mirovina: 'Ili ste zlonamjerni ili neznalica'

Radi se o dva zakonska prijedloga koji se tiču braniteljskih mirovina , a koje su u poboljšanom obliku uputili ponovno u proceduru.

"Predsjedniče, povrijedili ste članak 224. (Poslovnika Sabora) time što naša dva uredno podnesena zakonska prijedloga niste uvrstili u dnevni red, bili ste dužni to učiniti. Napominjem da postoje akti podneseni nakon našega i uvršteni su u dnevni red", rekao je u srijedu Damir Bakić.

"Znate da ste svoj prijedlog podnijeli 7. srpnja, a predsjednik Hrvatskog sabora mora ga uvrstiti u dnevni red u roku 30 dana od dana podnošenja. Nisu se, s moje strane, stekli uvjeti da to napravim i vaše točke, ako su u skladu s Poslovnikom i procedurom, bit će uvrštene u dnevni red na početku iduće sjednice, kao i još nekolicina zakonskih prijedloga", odgovorio je Jandroković.

Dodao je kako, prema proceduri, s istekom 30 dana te točke mora staviti na dnevni red 7. kolovoza, a kako Sabor tada ne zasjeda, bit će, najavio je, uvrštene odmah 15. rujna. "Ne znam zašto od toga radite problem, osim da sitno politikantski za sebe pokušavate izvući neke političke bodove", rekao je.

Iz Kluba Možemo! opetovali su kako je neke druge prijedloge, među kojima je bila i DP-ova Rezolucija o Hrvatima u BiH, uvrstio odmah na dnevni red, iako su upućeni u proceduru nakon njihovih prijedloga. Tako je, istaknuli su, predsjednik Sabora mogao na dnevni red uvrstiti i njihova zakonska rješenja, a ne čekati istek 30 dana, kada Sabor više ni ne zasjeda.

S obzirom na to da se rasprava o prijedlogu uvrštenom na dnevni red mora provesti u roku 60 dana od dana uvrštavanja na dnevni red ako zastupnici za to prikupe potrebne potpise, zastupnici Možemo! nezadovoljni su jer to znači da će se o njihovu prijedlogu raspravljati tek u studenom, a ne odmah nakon ljetne stanke u rujnu. Ocjenjuju to svjesnim odugovlačenjem i opstrukcijom.

"Namjerno nisu uvršteni prijedlozi zakona o braniteljskim mirovinama kako ne bi počeo teći rok za prikupljanje potpisa od 60 dana danas jer tada bi ga na dnevnom redu imali u devetom mjesecu, što želite izbjeći. Toliko se bojite da ste spremni prekršiti rokove koji stoje u Poslovniku jer ne želite povisiti mirovine na način kako smo to predložili", ocijenila je predsjednica Kluba Možemo! Sandra Benčić.

Jandroković ih je pozvao da se obrate Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav ako smatraju da je prekršio Poslovnik, a i sam je naknadno najavio da će zatražiti mišljenje Odbora. "Pravo je predsjednika Sabora da određuje dinamiku rasprave i stavlja točke na dnevni red, to stoji od prvog Poslovnika i na taj se način daje određena autonomija predsjedniku Sabora", dodao je.