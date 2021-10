Trobonjača o delta plus soju: Ne vjerujem da će biti nešto posebno teža klinička slika

Sve veću pozornost znanstvenika izaziva i ova nova delta plus-varijanta virusa. Sve je češća u Velikoj Britaniji, a bilježe se i prvi slučajevi u Europskoj uniji. Za sada u Hrvatskoj nije otkrivena. Kako ona može utjecati na daljnju pandemijsku sliku, otkrio je imunolog Zlatko Trobonjača gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a.

- Treba znati da delta varijanta ima preko 50 podvarijanti, sve one imaju tipične mutacije koje nalazimo u delta virusu, ali postoje i dodatne mutacije koje ih onda svrstavaju u podvarijante. Takav soj je AY.4.2 koja se i nazvala kao delta plus jer ima dvije dodatne mutacije u proteinu šiljka. S te dvije mutacije čini se da se virus nešto brže širi, a to se zaključilo u Engleskoj budući da od kraja lipnja kada je otkriven pa do sada od svih izolata on obuhvaća oko 10 posto, ali se vidi taj trend porasta.