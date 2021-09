Imaju li Hrvati razloga za strah od cjepiva koje su susjedi privremeno odbacili? Imunolog Trobonjača uvjerava: Slovenci nisu postupili baš pametno, evo zašto

Slučaj dvadesetogodišnje Slovenke koja je prije dva tjedna primila cjepivo Janssen proizvođača Johnson&Johnsona, da bi potom završila u izuzetno teškom zdravstvenom stanju i preminula sa simptomima moždanog udara, uzburkao je javnost u susjednoj državi. Tamošnja glavna infektologinja Bojana Beović pozvala je na privremenu obustavu korištenja ovog cjepiva, a već u srijedu ministar zdravstva Janez Poklukar potvrdio je tu odluku

Ovo cjepivo u Hrvatskoj je dosad primilo 93.240 osoba , no zbog samo jedne doze sve je traženije, posebno uoči najavljene upotrebe covid-potvrda u sustavima zdravstva i socijale. Agencija za lijekove i medicinske proizvode HALMED po službenim podacima do današnjeg dana zaprimila je 140 prijava nuspojava na Johnson, a ta brojka otprilike odgovara udjelu u kojemu je to cjepivo korišteno - za Pfizer je prijavljeno 2690 slučajeva, za Modernu 537, a za AstraZenecu njih 1539.

Kao 'ozbiljne' nuspojave klasificirano je njih 21,5 posto , najčešće kao reakcije preosjetljivosti koje su se manifestirale kao osip, svrbež i koprivnjača nedugo nakon primjene cjepiva, u pojedinim slučajevima praćene naticanjem lica, grla ili jezika te poteškoćama s disanjem ili gutanjem, zbog čega su primijenjeni antialergijski lijekovi i nakon čega je u svim slučajevima došlo do oporavka. Također, rjeđe su zabilježene reakcije pareze lica, odnosno periferne slabosti jedne strane lica. 'Manje ozbiljnih' nuspojava je 78,5 posto , a one se uglavnom odnose na povišenu tjelesnu temperaturu, glavobolju, zimicu, bol na mjestu cijepljenja, opću slabost ili umor.

'Za ovo cjepivo znamo da postoje nuspojave u obliku tromboze s trombocitopenijom, no one su izuzetno, izuzetno rijetke - oko sedam na milijun. Po svemu sudeći, radi se o posljedici činjenice da se kao vektor u tom cjepivu koristi tzv. umrtvljeni adenovirus, a slične pojave zabilježene su i s AstraZenecom, također vektorskim cjepivom, no u tom slučaju nuspojave su ipak bile znatno češće i to cjepivo stoga se počelo izbjegavati, odnosno vrlo rjeđe koristiti', objašnjava Trobonjača za tportal.

'Ukoliko se razvije nuspojava tromboze s trombocitopenijom - a, ponavljam, vjerojatnost za to izuzetno je mala - ona zahvaća venske sinuse glave i može onemogućiti protok krvi, odnosno dovesti do težih posljedica. Jasno, može zahvatiti i duboke utrobne vene, kao i neke druge vene u tijelu. Dakle dolazi do tromboze koja dovodi do zgrušavanja krvi u žilama i opstrukcije njenog protoka', dodaje Trobonjača.