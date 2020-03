Trgovine u Zagrebu različito su reagirale na nove mjere. Provjerite gdje biste mogli poljubiti vrata

U skladu sa strožim mjerama prevencije i smanjenja mogućnosti širenja koronavirusa, određeni trgovački centri u Zagrebu od danas rade skraćeno. U nastavku provjerite tko radi skraćeno te njihovo radno vrijeme. Napomena: Većina trgovina koje su zatvorile svoja vrata i dalje prodaju artikle putem svojih web shopova

S ciljem zaštite kupaca i zaposlenika neki trgovački lanci odlučili su skratiti radno vrijeme kako bi minimizirali mogućnost širenja koronavirusa. Prema preporukama Ministarstva zdravstva i Stožera za civilnu zaštitu uvedene su preventivne mjere poput ograničenog broja posjetitelja u istom trenutku i označenog razmaka za red na blagajni.

Robna kuća IKEA Ponedjeljak- nedjelja: od 10:00 do 18.00h IKEA Restoran, Cafe i Bistro bit će zatvoreni od 19. ožujka

Bauhaus

Poslovnice Bauhausa otvorene su kao i obično od 8 do 20 sati, nedjeljom od 9 do 14 sati, uz izuzetak Pule i Zadra gdje se od ponedjeljka do subote radi skraćeno, do 18 sati