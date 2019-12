Traže se rođaci hrvatskog iseljenika s Novog Zelanda: Kako je mali oglas veličine osmrtnice pokrenuo potragu za nasljednikom

s druge strane svijeta

Misterij i na Novom Zelandu

Čime se bavio i kako je živio Slavo Jagušić u Wellingtonu, do zaključenja teksta nismo uspjeli doznati. Kontaktirali smo s hrvatskom zajednicom na Novom Zelandu i hrvatskim klubom u Wellingtonu, no zasad nam se nije javio nitko od njih. Mogući trag o Jagušiću potražili smo u novozelandskom poslovnom registru, no niti u njemu ga nema.