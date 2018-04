Travanj već jedan od najtoplijih u povijesti, Vakula otkriva hoće li biti takvo i ljeto

Temperatura zraka je u većini Hrvatske posljednjih dana visoka kao malo kada u povijesti mjerenja u ovon dijelu travnja. Ponegdje čak ima i ljetne vrijednosti!

No, to ne znači da će i sljedeći mjeseci nastaviti u takvom ozračju, otkriva HRT-ov prognostičar Zoran Vakula. Velika odstupanja od prosječne temperature povremeno su moguća, pa i vrlo vjerojatna, ali je mala vjerojatnost da srednja temperatura zraka cijelog mjeseca - i svibnja i lipnja - jako odstupa od prosjeka, kao što će to gotovo sigurno biti u ovom mjesecu - u većini mjesta jednom od najtoplijih travanja u povijesti mjerenja.