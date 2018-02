Pripremite se na prave zimske uvjete, već danas obilniji snijeg i snažan vjetar

Na kopnu sve do subote vrijeme se neće znatnije mijenjati, a snježni pokrivač bit će sve veći, u gorju i od metra, a valja upozoriti i na mjestimične dva, tri, pa i više puta veće zapuhe. I na sjevernom Jadranu će mjestimice biti snijega, ali i jake i olujne bure, gdjekad i s orkanskim udarima, a kiša će biti češća obilnija prema jugu, gdje će biti juga, najavio je u vremenskoj prognozi HRT-a Zoran Vakula

Još obilnijega snijega bit će u gorju. Padat će i u unutrašnjosti Istre , a mjestimice i na sjevernom Jadranu , gdje će biti i kiše. Ipak, glavno obilježje vremena bit će jaka i olujna bura, osobito podno Velebita na udare i orkanska, uz koje će more biti i valovito.

Temperatura u gorju -4 do 0 °C, a u unutrašnjosti Istre i na sjevernom Jadranu ujutro od -1 do 4 °C, na otocima i oko 6 °C, poslijepodne 6 do 9 °C. Malo hladnije od prosjeka za ovaj dio veljače bit će i na kišovitom srednjem Jadranu, gdje su mogući i obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom, a i snijeg, koji će češći biti u unutrašnjosti Dalmacije, mjestimice i uz zadržavanje na tlu. Puhat će bura i istočnjak, ponegdje i jak, na udare i olujan.

Na jugu također vjetrovito, ali zbog juga, uz koje more može biti i valovito. Uz kišu, gdjegod i obilniju, temperatura će biti od 6 do 12 °C.