Tomislav Horvatinčić je 'na liječenju', a u zatvor ne mora. Znate li zašto?

Tomislav Horvatinčić, koji nije došao na današnje izricanje nepravomoćne presude u Šibeniku zato što je navodno na liječenju u Hrvatskoj, ne mora ići u zatvor nakon što mu je izrečena prvostupanjska kazna u trajanju kraćem od pet godina. Da je kazna bila pet godina ili više od toga, Horvatinčić bi drugostupanjsku presudu morao čekati iza rešetaka

Prema čl. 123. Zakona o kaznenom postupku , 'ako je prvostupanjskom presudom izrečena kazna zatvora do pet godina, istražni zatvor se nakon izricanja presude ne može odrediti ili produljiti po stavku 1. točki 4. ovog članka'.

Horvatinčićev odvjetnik Veljko Miljević najavio je žalbu na presudu te kazao da se njegov branjenik nije pojavio na izricanju presude zbog narušena zdravlja.

Na pitanje novinara je li Horvatinčić u Hrvatskoj, njegov drugi odvjetnik, Branko Baica, odgovorio je: 'Jest. Ja barem mislim da jest. U svakom slučaju, on je na liječenju.' Dodao je da se nada da će biti i četvrta presuda.

Obrazloženje presude

'Optuženik je kazao da su uvjeti na moru bili izvanredni, počeo je glisirati i razvio brzinu do 25 milja, potom je prebacio na automatsko upravljanje i unatoč tome sjedio za kormilom gledajući ispred sebe, a suputnica mu je sjedila s desne strane. Kazao je da je ugledao jedrilicu dva do tri kilometra s desne strane, ali je na oko 400 metara izgubio svijest te ga je suputnica prodrmala, a on se držao za komande te da se okrenuo i vidio havariju', kazao je sudac Ivan Jurišić u obrazloženju presude, kako ga prenosi Hina.

Ustvrdio je kako je sud zaključio da je Horvatinčić počinio kazneno djelo 'prema optužnici kako mu je stavljeno na teret'.

Horvatinčić nije izgubio svijest