Ovako je sudac obrazložio presudu Horvatinčiću: 'Nikad nije govorio o sinkopi, bio je ubrojiv'

Obrazlažući treću nepravomoćnu presudu Tomislavu Horvatinčiću od 4 godine i 10 mjeseci zatvora zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je 2011. poginuo talijanski bračni par Salpietro, sudac šibenskog Općinskog suda Ivan Jurišić kazao je kako sud nije prihvatilo tezu obrane da je optuženik izgubio svijest, što znači da je bio ubrojiv, mogao je shvatiti svoje postupanje i vladati svojom voljom

Osim zatvorske kazne Horvatinčiću je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima na pet godina, a postane li presuda pravomoćna morat će platiti i 190 tisuća kuna sudskih troškova.

"Optuženik je kazao da su uvjeti na moru bili izvanredni, počeo je glisirati i razvio brzinu do 25 milja, potom je prebacio na automatsko upravljanje i unatoč tome sjedio za kormilom gledajući ispred sebe, a suputnica mu je sjedila s desne strane. Kazao je da je ugledao jedrilicu dva do tri kilometra s desne strane, ali je na oko 400 metara izgubio svijest te ga je suputnica prodrmala, a on se držao za komande te da se okrenuo i vidio havariju", kazao je Jurišić u obrazloženju presude.