Tomašević: Vanđelić želi biti stalni ravnatelj Fonda i gradonačelnik. Očito ima i druge kalkulacije i igre u HDZ-u

Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i kandidat za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević u utorak je poručio kako moguća kandidatura Damira Vanđelića za gradonačelnika Zagreba, s njim "nema nikakve veze".

"Ne bi spekulirao, to je njegova odluka i odluka HDZ-a; vidim da o tome i on priča ovako-onako već tri mjeseca. Ali, što se mene tiče, to sa mnom nema nikakve veze", rekao je Tomašević novinarima na Zagrebačkom velesajmu gdje se održava sjednica Gradske skupštine, upitan kakvo je njegovo očekivanje, ide li ili ne ide privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić u utrku za gradonačelnika Zagreba.

Na pitanje 'misli li da Vanđelić neće možda s njim imati veze u 2. krugu izbora za gradonačelnika Zagreba', Tomašević je kratko odgovorio: "Ne vjerujem".