Tomašević posjetio Osijek, skupljao iskustva o školskim kuhinjama, civilnoj zaštiti...

Razmjenom iskustava može se poboljšati sustav Civilne zaštite

To su stvari koje spašavaju živote i to je nešto gdje moramo puno više surađivati, poručio je Tomašević. To ne treba biti samo kroz državni sustav Civilne zaštite nego i ovako kroz bilateralne i multilateralne razgovore gradonačelnika četiri velika grada, dodao je.

I Radić je ocijenio da se razmjenom iskustava može poboljšati sustav civilne zaštite na lokalnim razinama.

Istaknuo je da je Stožer civilne zaštite Osijeka dobro reagirao tijekom požara i da nije bilo ljudskih žrtava. Gradonačelnik Tomašević je nazvao i ponudio pomoć te je u Osijek došla stručna ekipa koja je mjerila kvalitetu zraka o čemu su konstantno bili obavještavani građani, dodao je.

Osječki gradonačelnik naglašava kako je vrlo bitno da u vodovod i odvodnju nije ušlo ništa plastike.

Polovica škola u Osijeku u jednosmjenskoj nastavi

Uz tu temu razgovaralo se i o jednosmjenskoj nastavi u školama, a Radić je naglasio da od 21 osnovne škole u Osijeku, 10 ide na jednosmjensku nastavu.

"Radi se projektiranje i kada se to završi omogućit ćemo svoj djeci jednosmjensku nastavu", poručio je osječki gradonačelnik.

Najavljuje da će se uskoro u svim školama graditi i nove sportske dvorane, a uskoro će Grad krenuti i s izgradnjom centralne kuhinje za školarce kako bi sva djeca imala isti obrok.

Zagrebački gradonačelnik je rekao da Zagreb, u odnosu na cijelu Hrvatsku, ima najveći izazov s osiguravanjem jednosmjenske nastave.

"Ogroman je napor koji se treba napraviti kako bi to ostvarili, ogromne kapitalne investicije trebamo pripremiti i tu smo razmijenili iskustva koje ima Osijek", istaknuo je Tomašević.

O digitalizaciji gradskih uprava

Razgovaralo se i o digitalizaciji gradskih uprava. Radić je podsjetio da su tu od bivše gradske vlasti naslijedili vrlo loše stanje te su u proteklom razdoblju povukli iskustva drugih hrvatskih gradova.

Do kraja godine će biti gotova javna nabava, a početkom iduće godine će biti gotova i aplikacija koja će uvelike pomoći osječkim poduzetnicima i građanima, najavio je ističući da će se svi poslovi s Gradom moći obaviti preko jedinstvene aplikacije.

Tomašević je također izrazio nezadovoljstvo razinom digitalnih usluga koju su zatekli u Gradu Zagrebu, najavljujući nove projekte koji će unaprijediti uslugu za građane ali i cijelu efikasnost gradske uprave.

Tijekom posjeta Osijeku zagrebački gradonačelnik Tomašević obišao je radove na obnovi tramvajske infrastrukture, jedinstveni IT Park u Osijeku i novi nogometni stadion.

Najavljeno je da će se sljedeći sastanak Inicijative četiri velika grada održati upravo u Osijeku.