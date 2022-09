Tomašević o plinu u Zagrebu: Razgovaramo s Vladom, najgori scenarij se ne smije dogoditi

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević referirao se u četvrtak na povlačenje još dva opskrbljivača plinom u Križevcima i Vrbovcu, istaknuvši da ti građani ne smiju ostati bez plina, ali da niti Gradska plinara Opskrba Zagreb (GPZO) kao javni opsrkrbljivač ne smije otići u stečaj

No, iako je poručio da u razgovorima „ima nekih pomaka“, nije iznosio detalje koji su prijedlozi za rješavanje te krize na plinskom tržištu, istaknuvši samo da za rješenje „postoje tri opcije“.

Poručio je i kako su GPZO, ali i Udruga opskrbljivača plinom, još u prosincu upozorili HERU na crni scenarij povlačenja privatnih opskrbljivača uslijed poremećaja na tržištu koji se sad odvija, ali da HERA u međuvremenu nije napravila ništa.

„Sporno je tko će snositi trošak za razliku u cijeni plina, jer to GPZO ne može podnijeti. U tom smislu moramo pronaći za to rješenje (s Vladom) jer to nije odgovornost GPZO-a“, istaknuo je Tomašević.

Nadam se da će revidirana odluka na sudu u potpunosti 'proći'

Komentirao je i kritike oporbe i roditeljskih udruga da jučer predstavljene kompenzacijske mjere kojima se ublažava utjecaj postupnog smanjenja, a potom i ukidanja naknade roditeljima odgojiteljima nisu dovoljne.

Poručio je kako je Gradska uprava donijela odluku za koju smatra da je najviše u skladu s duhom odluke Visokog upravnog suda. O najavi udruga da će podnijeti tužbu i nakon što Gradska skupština danas usvoji revidiranu odluku, kojom naknada u punom iznosu ostaje do ožujka sljedeće godine, a potom se smanjuje i ukida, Tomašević je izrazio nadu da će takva revidirana odluka na sudu ovaj put u potpunosti 'proći'.

Ponovio je i kako će se kredit Zagrebačkog holdinga od 240 milijuna eura, tek u iznosu manjem od 10 posto usmjeriti za potrebe poslovanja ZGH-a, a ostali iznos će ići u refinanciranje postojećih, naslijeđenih dugova.

Iako je prijedlog zaduženja Holdinga pred gradske zastupnike došao nešto prije početka 15. sjednice, što je kritizirala oporba naglašavajući da im je time smanjen prostor za raspravu, Tomašević je poručio da će ta točka biti raspravljena u ponedjeljak, što zastupnicima ostavlja vremena za proučavanje prijedloga i raspravljanje o njemu.