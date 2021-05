Tomašević: Dosadašnja vlast očito nije htjela riješiti probleme Zagreba, a mi možemo

Kandidat za gradonačelnika Zagreba (Možemo! i Zagreb je naš!) Tomislav Tomašević kazao je u intervjuu Hini da dosadašnja vlast u Zagrebu proteklih 20 godina očito nije mogla ni htjela riješiti ključne probleme grada.

Prije 4 godine, platforma Zagreb je naš! nastala je samo nekoliko mjeseci prije izbora. Tada smo obećali građanima da ćemo ulaskom u Skupštinu potpuno promijeniti gradsku politiku. Napravili smo ono što smo obećali - pokazali smo se kao žestoka, ali i konstruktivna oporba koja stalno nudi rješenja te smo pokazali da nas se ne može kupiti. Bandić je u ovom mandatu Gradske skupštine kupio zastupnike iz gotovo svih oporbenih klubova, no iz našeg nije. Nije ni pokušavao - nisu nas mogli ni ucijeniti, niti zastrašiti. Na kraju smo se, iako smo bili samo šačica - koalicijski klub od 4 zastupnika, nametnuli kao jedni od lidera oporbe. Uspjeli smo, zajedno s drugima iz oporbe, zaustaviti zagrebački GUP i pljačku zvanu "Zagrebački Manhattan". Mislim da je sve to razlog zašto nas građani prepoznaju. Znamo gradske probleme, kako ih riješiti, i konzistentni smo u tome.

U prvoj godini ćemo uspostavit transparentniji proračun, drugačije zapošljavanje u gradskoj upravi, poduzećima i ustanovama, a digitalizacijom ćemo unaprijediti efikasnost. Pokrenut ćemo i raspravu o reformi mjesne samouprave, i puno ćemo više uključivati građane u donošenje odluka. I to kažem nasuprot obećanjima sadašnje vlasti u kojima nema nimalo vjerodostojnosti. Kandidatkinja stranke Bandić Milan 365, Jelena Pavičić Vukičević, koja sada govori o uključivanju građana u donošenje odluka, zvuči kao da je do sada bila oporbena zastupnica u mom klubu u Skupštini, a ne Bandićeva desna ruka 20 godina. U prvom mandatu je ostvarivo, primjerice, zatvaranje Jakuševca do 2025.. I to sada kaže i kandidatkinja Pavičić Vukičević, koja je s HDZ-om omogućila da se rok za zatvaranje Jakuševca produži do 2029. Moguće je proširiti tramvajsku mrežu, barem na nekoliko koridora: spoj Vukovarske i Zvonimirove, u Novom Zagrebu, Sarajevska i Vatikanska. Stavit ćemo vrlo brzo male fizičke prepreke i tako ubrzati tramvajski promet tamo gdje vozači automobila ne poštuju žutu tramvajsku traku.

Možemo odmah preustrojiti gradsku upravu i osnovati gradski ured za obnovu. Trenutno, 80 posto višestambenih zgrada nije ni predalo zahtjev za obnovu, jer se ljudi muče s dokumentacijom, što je podbačaj grada i države. Grad ima ljudske kapacitete da oformi ured koji će pomagati ljudima da ispune zahtjeve, da ne moraju skupljati dokumentaciju po gradskim i državnim uredima, nego da mi to radimo za njih i komuniciramo s građanima na njihovom kućnom pragu.

Mogu li građani samo zbog promjene gradske vlasti očekivati konkretne napretke u obnovi?

Mogu. Osim pomoći u podnošenju zahtjeva za obnovu, predfinancirat ćemo izradu projektne dokumentacije iz gradskog proračuna. Veliki je problem što se ljudi nećkaju hoće li uložiti novac u izradu projektne dokumentacije, jer ne znaju koliko će ona pokazati da košta cijeli projekt obnove i da li si to mogu priuštiti. Želim da grad preuzme taj trošak i da građanima savjetujemo koje su im opcije na raspolaganju pa da lakše odaberu. Kao saborska oporba, pritiskat ćemo državu da za obnovu izdvoji više novca, to bi trebalo biti barem pet puta više nego sada godišnje. S druge strane, brzo ćemo preuzeti projekte obnove javnih zgrada kojima je grad vlasnik. Nakon promjene vlasti, imat ćemo godinu dana da ugovorimo sredstva za te javne zgrade. Ne želimo da propadne ni jedan euro. Projektima obnove želimo i povećati otpornost vrtića, škola i zdravstvenih objekata na buduće potrese. Obnovu vidimo ne samo na vraćanje na staro, nego kao unapređenje komunalne infrastrukture, posebice u centru grada, kao ekonomski zamašnjak i zelenu obnovu.

Najavili ste reviziju ugovora za koje kažete da sigurno ima onih koji su štetni za grad u prvoj godini mandata, znate li kojliki je gradski dug?

Izvršenje proračuna za 2020. trebalo bi biti podneseno skupštini do lipnja, do izbora. Tek tada će se vidjeti koji je službeni direktan dug. Za sada znamo koji je indirektni dug u obveznicama Holdinga. Želimo napraviti reviziju i da vidimo koji je skriveni dug grada, a on se nalazi posebice u dugoročnim ugovorima koje je grad sklopio s privatnim tvrtkama. Revizija znači provjera - pod kojim su uvjetima ti ugovori sklopljeni, koje su financijske obveze za grad i da li se raskid ugovora od strane grada na kraju i više isplati, pa čak i uz financijske penale, nego da se ugovor odradi do kraja. Ne vidim ni problem da gradska vlast i objavi te ugovore. Utvrdit ćemo pod kojim su okolnostima sklopljeni, jer ako jr bilo kakve nepravilnosti, obveza grada prema tim poduzećima je drugačija. Primarni cilj je da bude što manje štete za grad. Ako ne bude pravnog uporišta da se ugovori otkažu bez financijske štete, iskoristit ćemo vrijeme za pripremu da kada ugovori isteknu, komunalne usluge koje možemo, radimo sami i dodatno uštedimo.

Najavljujete novu gradsku upravu, način upravljanja, nove rukovodeće ljude koji će doći javnim natječajem. Kako ćete osigurati da to budu ljudi u koje možete imati povjerenje, što ćete napraviti s onima koji su lojalni bivšem sistemu?

Očekujem od svih 27 pročelnika i svih direktora gradskih poduzeća da stave mandat na raspolaganje jer ih je zaposlila prošla vlast. Naše je pravo da na temelju izbornog legitimiteta zaposlimo nove rukovodeće kadrove koji će provoditi nove gradske politike i ciljeve utemeljene na programu kojim ćemo dobiti mandat. Program će biti temelj za javnu i stručnu raspravu nakon koje će se izraditi sektorske strategije, a kada se one izrade, očekujemo od pročelnika da provode te strategije i redovno izvještavaju o napretku. Mislimo zaposliti ljude na javnim natječajima isključivo po kriteriju sposobnosti i znanja.

Da vam se primjerice, javi HDZ-ovac, koji je po sposobnostima najbolji?

Ključni su kriteriji stručnost i znanje, ali i je li netko spreman provoditi političke ciljeve i program na temelju kojeg smo dobili mandat. Ne vjerujem da bi HDZ-ovac bio spreman provoditi naše političke ciljeve. Javni natječaji će se raspisati kako bi svatko imao priliku prijaviti se na njih. Nitko nije unaprijed dogovoren za poziciju pročelnika ili direktora gradskih poduzeća. Moj je posao uspostaviti sustav, zaposliti ljude na rukovodeće pozicije koji će standardizirati procese upravljanja, da znaju upravljati timovima u skladu s gradskim strategijama. Najčešće me pitaju što ću prvo napraviti, na koje tri sektorske stvari ću se fokusirati. Ne mogu upravljati gradom tako da se fokusiram na tri problema jer su na sve strane gorući problemi. Moramo raditi paralelno, a da bismo to mogli, sustav mora funkcionirati, a ne da sve ovisi o gradonačelniku.

Predstavili ste kandidate za zastupnike u Skupštini. Po kojem kriteriju ste ih odabrali i mislite li da ćete moći dobiti većinu?

To su ljudi koji su se iskazali u borbama za javni interes i opće dobro. Na listi je više žena nego muškaraca i složena je po zip modelu. Na listi su arhitekti, gospodarstvenice, sindikalistice, stručnjaci za socijalnu politiku, kulturu, transparentnost, financije, zaštitu okoliša. Gotovo svi oni su se u zadnje 4 godine bavili u Zagrebu lokalnom politikom u Skupštini, mjesnim odborima ili gradskim četvrtima. Većina u Skupštini potrebna nam je da bismo mogli provesti sve promjene, a za to doslovce svaki glas na izborima 16. svibnja može biti presudan. Vjerujem da ćemo u suradnji s progresivnim strankama koje su do sada bile oporba imati većinu. Nadam se i da ćemo na ovim povijesnim izborima imati povijesno visoku izlaznost - jer ćemo po prvi put nakon 20 godina, ovako ili onako, dobiti novu osobu na čelu grada.

Vi ste od aktivista i nekoga tko dolazi iz civilnog društva postali političar. Na taj put ste ponosni, no je li vam ambicija za promjenom uteg - što ako se ne uspiju ostvariti predizborna obećanja?

Uvjeren sam da ćemo ostvariti program. On je ambiciozan, gleda dalje od jednog mandata. Neke stvari možemo ostvariti u prvom mandatu, ali neke stvari možemo samo započeti. I trebat će možda i drugi, pa čak i treći mandat, možda ne i naš mandat, da se ti projekti završe. Ali, te će se stvari riješiti i zbog toga će biti bolja kvaliteta života u gradu. Naša vizija je ambiciozna, ali i oprezna, jer stvarno želim da nas se vrednuje prema stvarima koje smo obećali.