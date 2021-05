Tomašević: Prometni krvotok Zagreba je začepljen

Kandidat za gradonačelnika Zagreba platforme Možemo! i Zagreb je naš Tomislav Tomašević izjavio je u petak kako je Zagreb jedan organizam, a promet njegov krovotok koji stvara probleme cijelome gradu jer je začepljen

"Poslije 14 godina taj je postotak na 46 posto. U 14 godina nismo razvili do te mjere druge vidove prijevoza da ljudima bude manje potrebno koristiti automobile. Od '97. godine do danas se za oko 65 posto povećao broj automobila u Zagrebu. To je neodrživ trend, jedan od razloga za to je što se nije ulagalo u javni prijevoz", istaknuo je Tomašević.

Za situaciju u kojoj je ženi koja je istupila u medijima zbog buke koju proizvodi žičara zapaljen automobil kazao je kako se nisu slušale preporuke vezano za bukobrane, ocijenivši zabrinjavajućim i neprihvatljivim da je požar netko podmetnuo.

Tomašević je najavio kako će nakon izbora inzistirati da se u potpunosti rasvijetli situacija oko žičare jer je toliko preplaćena, navodeći da bi od te razlike mogao biti sagrađen novi maksimirski stadion.

"Negdje je taj novac otišao, to je gradski novac. Prije šest mjeseci sam podnio kaznenu prijavu DORH-u i Uskoku vezano za žičaru. U tih šest mjeseci i dalje nemam nikakve informacije što se dogodilo s istragom, bila je informacija da su pokrenute predistražne radnje.

Na pitanje ima li grad dovoljno novaca da provede sve najavljene projekte iz predizborne kampanje, Tomašević je naveo kako to ovisi o tome čiji će se projekti realizirati.

"Za projekte nekih mojih kandidata mislim da ne bi imao ni sljedećih 20 godina. Naš program je ambiciozan, ali isto tako i oprezan jer nam je jasno da moramo prvo utvrditi stvarno stanje duga i onda ga stabilizirati", poručio je.