Tomašević: Dijele nam lekcije, a ostavili dugove i svoju stranku odveli u stečaj

Istaknuo je da je to najveći kapitalni projekt u njihovu mandatu, investicija od preko pola milijarde kuna, pola će se financirati iz ITU mehanizma EU, a pola iz gradskog proračuna. Nada se da će s radovima početi krajem godine, ali ga, nažalost, neće moći završiti do kraja mandata. Kaže da će taj projekt promijeniti cijeli dio grada, najavio je uklanjanje zgrade bivše Zagrebačke banke i još nekoliko zgrada u Paromlinskoj ulici. "Ide potpuna obnova cijelog tog prostora, koji je bio zapušten više desetljeća", dodao je. Za obnovu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja rekao je kako je to jedan od najskupljih kulturnih projekata u Zagrebu, vrijedan oko 26 milijuna eura.

"Bit će to novi muzej kada ga otvorimo krajem godine, ne samo da je energetski obnovljen i ojačan za slučaj novog potresa, nego su mu prošireni kapaciteti čak četiri puta", istaknuo je.