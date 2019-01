'Slike s Tolušićem su deep fake. Vlada je pod napadom i tome treba stati na kraj odmah i zauvijek'

Robert Kopal, posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića i bivši glavni analitičar Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) bio je gost HRT-ove Teme dana gdje je komentirao aferu s lažnim slikama ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića.

'SOA je to slika mogla doći do više načina i dobro je odradila posao. To je kvalitetan uradak, to je deep fake, poput onog s videa s govorom Barracka Obame na koji se dao namontirati bilo čiji govor a nije se mogla primijetiti razlika. Netko si je dao jako puno truda. To nije klasični fake news', rekao je Kopal.

Što bi bilo da su slike dospjele u javnosti prije objave u Nacionalu i prije obrade SOA-e: 'Moramo biti ispred fake newsa jel bi se onda napadi na nevinu osobnu onda morali opravdavati i to bi bilo teško', komentirao je Kopal.