Ostvaren san Jamesa Bonda: Žena je na čelu britanske tajne službe. Zašto je to toliko čudo?

'U trenucima u kojima odlučuješ postati agent, moraš donijeti tisuće procjena temeljenih na riziku, ali nisi siguran kako emocionalno reagirati. Ne postoje pravila ponašanja za to. Ironično, to postaje svojevrsna ničija zemlja', rekla je Financial Timesu 2022. godine.

Lokacija koja je javna tajna

Britanska Tajna obavještajna služba je do 90-ih godina često mijenjala lokaciju ureda. S obzirom na moto, taj izbor se čini logičnim. Ipak, potpunu tajnost nisu uspjeli zadržati. Dok se SIS nalazio u četvrti Lambeth, The Daily Telegraph napisao je da je to bila 'najpoznatija tajna u Londonu, poznata svakom taksistu, turističkom vodiču i agentu KGB-a'. Nakon neuspjelih pokušaja da nađu tajniju lokaciju, odlučili su se preseliti 1994. na južnu obalu rijeke Temze, gdje se nalaze 31 godinu. Današnju zgradu MI6, Vauxhall Cross, može se često vidjeti u filmovima o agentu 007 te su tako Britanci prešli put od njezine potpune tajnosti do ukorijenjenosti u popularnu kulturu.