Tolušić za svoj novi biznis od države dobio 2,5 milijuna prema pravilniku koji je osobno potpisao

Ministrica Vučković: Ne mogu komentirati osobne poteze pojedinaca

'Poptuno je zakonito. Pravilnik je usklađen s nadlaženom EU regulativom. Treba reći da je takav program postojao i 2014. do 2018. godine te da je 2018. donesen za novo razdoblje. Što se tiče mjere ulaganja u vinarije, mi smo dosada uvijek, pa i sada, imali dovoljno novca za sve projekte koji zadovoljavaju uvjete', rekla je aktualna ministrica poljoprivrede Marija Vučković o Tolušiću u Dnevniku Nove TV.

Na ponovoljeno pitanje je li to u redu, odgovorila je: 'Ne mogu komentirati na taj način osobne poteze pojedinca. Administracija mora raditi zakonito. Nikome nije prilagodila natječaj. Dosad je obrađeno 19 projektnih prijava, do kojih je 17 prošlo, dvije su odbijene zbog administrativnih razloga. Ono što mogu potvrditi jest da su sve obrađene po redoslijedu zaprimanja. Tomislavu Tolušiću je odbijeno 475.000 kuna troškova, on je svoju odluku o odobrenju dobio u skladu s pravilom odobravanja. Što se tiče osobnih poteza ili nekih etičkih pitanja, to možemo svi govoriti za sebe.'