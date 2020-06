Sinčić: Poljoprivredna politika kreira se za nekoliko povlaštenih proizvođača

Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić poručio je u utorak da budućnost hrvatske poljoprivrede leži u poštivanju mišljenja struke i prilagodbi politike strukturi poljoprivrede, umjesto da se poljoprivredna politika kreira za nekoliko velikih povlaštenih proizvođača

"Sjećam se 2018. godine kada je donesen novi Zakon o poljopivrednom zemljištu i novi Zakon o OPG-u, tadašnji ministar Tomislav Tolušić hvalio se kako će to dići selo, ali to se nije dogodio do današnjeg dana. Kažu mi poljoprivrednici i poljoprivredne udruge kako niti jedan hektar poljoprivrednog zemljišta po tom zakonu nije dodjeljen", rekao je Sinčić koji je u Vinkovcima obišao poljoprivredne nasade mladog poljoprivrednika Marka Katića.

OPG-ovi, koji u Hrvatskoj čine 97 posto svih poljoprivrednih proizvođača, u podređenom su položaju, poljoprivredna politika se ne kreira za njih već za nekoliko velikih povlaštenih proizvođača.