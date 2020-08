Istraga o vjetroelektranama prekinula san o novoj karijeri Gabrijele Žalac

Bivša ministrica Gabrijela Žalac, koja se ponovno našla pod lupom javnosti zbog uključenosti u aferu elektrane, trebala je dobiti mjesto u nekoj državnoj agenciji, no za nju više nema povratka, piše u nedjelju Jutarnji list

Gabrijela Žalac do prije nešto više od godinu dana u HDZ-u je slovila kao perspektivan kadar. Iako nije imala veliku potporu u stranci, niti je bila posebno angažirana u stranačkim aktivnostima, nakon izbora 2016. bila je osobni izbor premijera Andreja Plenkovića za ministricu regionalnog razvoja i fondova EU.

Plenković i Žalac uspješno su surađivali dok je on bio zastupnik u Europskom parlamentu, a ona radila u regionalnoj agenciji za fondove EU. Za mladu i ambicioznu HDZ-ovku, Slavonku, koja je stručna u svom poslu, Plenković je smatrao da bijednog dana mogla dogurati i do Bruxellesa. I brojni HDZ-ovci su do prije godinu dana bili uvjereni da bi tamo mogla dobiti visoku funkciju.

No, čini se da je politička karijera Gabrijele Žalac nakon ove zadnje afere definitivno gotova, navodi dnevnik.