'To je bio kratak razgovor od nekoliko minuta na hodniku, ne vidim kakva bi to bila afera i problem, ali jasno mi je, HDZ i njihovi poltroni će napraviti sve da pokušaju razbiti ovu koaliciju, Mi ćemo izaći na izbore i bez obzira na podmetanja vjerujem na izborima pobijediti', kazao je u ponedjeljak navečer šef HSS-a Krešo Beljak

Intervju čelnika HSS-a Kreše Beljaka Večernjem listu u kojem je rekao da je i s Mostom razgovarao o koaliciji uzburkao je i odnose u Restartu, ali i uzrujao Most.

Na ponovljeno pitanje s kim je iz Mosta razgovarao kaže da ne želi o tome jer je to bio kuloarski razgovor na hodniku i nije bilo govora ni o kakvim pregovorima i suradnji.

Na pitanje je li i s kim razgovarao kaže: "To je bio kratak razgovor od nekoliko minuta na hodniku, ne vidim kakva bi to bila afera i problem, ali jasno mi je, HDZ i njihovi poltroni će napraviti sve da pokušaju razbiti ovu koaliciju, Mi ćemo izaći na izbore i bez obzira na podmetanja vjerujem na izborima pobijediti."

"To je bila nabačena ideja koja nije naišla na reakciju s druge strane jer su kolege iz Mosta neostvareni HDZ-ovci. Razgovor je bio da zašto sve snage protiv HDZ-a se ne okupe i to nije ništa neviđeno u našoj povijesti i to je legitimno razmišljanje i ništa više od razmišljanja", rekao je i dodao da je ideja bila njegova, ali nije htio odgovoriti s kime je iz Mosta razgovarao.

Beljak smatra da će Most ići s HDZ-om ako budu bili u prilici, a na pitanje je li o njegovoj ideji znao Davor Bernardić odgovara:

"Možemo se navlačiti, ali ta ideja nikada nije bila na stolu, ništa službeno, tek razgovor u hodniku." Ne zna točno kada se razgovorčić na hodniku dogodio.

Tvrdi da je komunikacija u koaliciji Restart dobra i da će takva ostati.