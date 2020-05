Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u ponedjeljak je izjavio da je tekst Večernjeg lista u kojem se navodi da je predsjednik HSS-a Krešo Beljak, u dogovoru s njim, razgovarao o širokoj predizbornoj koaliciji s Mostom laž te da je to demantirao i Beljak

„Objava Večernjeg lista je laž, a to je demantirao i Krešo Beljak. Prema tome, tu je sve jasno i nema više potrebe to komentirati“, kazao je Bernardić u emisiji 'Oporbeni zarez' Hrvatskog radija.

S Mostom se nikada nije pregovaralo, a objava Večernjeg lista je laž, ponovio je, istaknuvši da ih HDZ već dva dana napada što, po njemu, samo pokazuje paniku u njihovim redovima i da jednostavno gube na sljedećim parlamentarnim izborima.

Što se tiče Mosta, tu je priča za nas završena jer su oni desnica i tako se deklariraju već četiri godine, a mi smo ljevica i okupljamo pobjednički blok, poručio je, uvjeren da će SDP imati najjače liste, ali o imenima još nije htio govoriti.

SDP je na zadnjim dvojim izborima pokazao kako se može okupiti i u ključnim trenucima zna biti alternativa i ključni stup promjena koje su Hrvatskoj danas potrebnije možda više nego ikada, naglasio je čelnik SDP-a. Predsjednik najveće opozicijske stranke, sutra pobjedničkog SDP-a, zajedno s partnerima pozvan biti mandatar za sastavljanje nove vlade, odgovorio je na pitanje vidi li se u Banskim dvorima.

Bernardić je kazao da je SDP spreman za izbore kada god bili, uz zadovoljenje epidemioloških uvjeta, no, smatra da bi bilo dobro da budu što prije jer, istaknuo je, ova Vlada Hrvatsku vodi u bankrot.

Nevjerojatnom i skandaloznom je ocijenio izjavu HDZ-ovca Krunoslava Capaka da bi građani koji su u samoizolaciji mogli izaći na izbore s maskama, a, s druge strane, ne mogu izaći u apoteku ili dućan. „To samo pokazuje da su oni spremni na sve ne bi li interes HDZ-a stavili ispred interesa i zdravlja građana. To je potpuno nedopustivo. Građane koji krše samoizolaciju kažnjavaju dok, s, druge strane, ne bi imali nikakav problem da ih pošalju na izbore“, kritizirao je Bernardić.

„Stožer se demaskirao, pokazali su se kao manje-više političko tijelo. U njemu su sve sami HDZ-ovci koji su ušli u sferu neepidemioloških odluka nego političkih odluka koji se direktno tiču života građana i de facto su postali političko tijelo iza kojeg se skriva Vlada“, ustvrdio je.

Bernardić je rekao da ima informaciju da se premijer Andrej Plenković na jednom sastanku Kluba zastupnika HDZ-a hvalio da treba koronakrizu iskoristiti ne bi li se vratila popularnost HDZ-u.

Tko ima moralni metar mjeriti što je dopušteno, a što nije?

Upitan o nazivanju predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića 'rektalnim alpinistom', kazao je da je u hrvatskom političkom prostoru loše to što je razina rasprava dosta niska. Predsjednik Sabora "zastupnike naziva smećem ili šibicarima, a premijer se ide fizički obračunavati sa zastupnicima", onda je to kriva poruka i ostalima i onda, kazao je, na žalost u toj kaljuži sudjelujemo svi. Dodao je i da čovjek u politici treba biti spreman na udarce i zapitao "tko ima moralni metar da mjeri što je dopušteno, a što nije" te najavio da će on i dalje govoriti istinu „bez obzira na to vrijeđalo to nekoga ili ne“.

Naglasio je da je u subotu osnovana oporbena Restart koalicija jer su svjesni da je Hrvatskoj potrebna promjena modela funkcioniranja, razvoja gospodarstva i funkcioniranja državne uprave. Naš zadatak će biti da u sljedećem četverogodišnjem periodu srežemo broj ministarstava, ali i neefikasnu državnu upravu, da smanjimo broj općina i gradova, da u potpunosti digitaliziramo državu kako bi država bila bliža građanima, ali i efikasnije se borili protiv korupcije jer je korupcija rak-rana koja je uništila Hrvatsku, a mnogima i ukrala budućnost, ocijenio je Bernardić.

Najavio je i novu paradigmu ekonomskog rata jer se u ovoj krizi pokazalo da Hrvatska ne može živjeti samo od turizma i nije samodostatna ni u poljoprivrednoj proizvodnji, a nemamo ni industriju jer je, rekao je Bernardić, uništena u HDZ-ovoj pljački u pretvorbi i privatizaciji devedesetih, pri čemu će naglasak biti na poreznom rasterećenju rada i poticanju investicija.

Rekao je i da će SDP inzistirati na zakonu protiv 'koronaprofiterstva' te ocijenio da je zabrana rada nedjeljom zadiranje Stožera u pitanja političke ingerencije i prekoračenje ovlasti.