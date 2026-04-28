Tko je Trumpova diplomatkinja koja izaziva EU: Križarka slobode ili MAGA-ina provokatorica?

Američka diplomatkinja Sarah Rogers obećava 500 milijuna dolara za borbu protiv 'cenzure' na internetu i otvoreno napada europske političke elite zbog migracija. Za jedne je tek još jedna MAGA-ina provokatorica koja se miješa u europsku politiku, a za druge – nada za spas demokracije

Rogers, zamjenica američkog državnog tajnika za javnu diplomaciju, ne bira riječi. S velikim budžetom i političkom podrškom predsjednika Donalda Trumpa, profilirala se kao ključna figura njegove strategije 'spašavanja Europe' od, kako tvrdi Bijela kuća, 'civilizacijskog brisanja'. To u praksi znači podršku pokretima bliskima MAGA-i, oštre napade na europske elite i kampanju protiv zakona koji reguliraju govor na internetu. U siječnju je tako na mreži X napisala da Njemačka 'jedva ima Židova, ali je uvezla barbarske silovateljske horde'. Kasnije je priznala da je ta njezina formulacija bila namjerno provokativna kako bi ukazala na ograničenja slobode govora u Europi. Njezini istupi nisu iznimka. Rogers redovito izaziva granice između slobode govora i govora mržnje, često tvrdeći da europski zakoni guše demokraciju i štete američkim tehnološkim kompanijama, piše Politico.

Direktno obraćanje građanima Za razliku od klasičnih diplomata, njezin posao nije razgovor s političarima, već izravno obraćanje građanima, a od dolaska na dužnost u listopadu aktivno nastupa diljem Europe i na društvenim mrežama. U Londonu je, primjerice, izjavila: 'Stvari koje se proglašavaju lažnima često su točne', navodeći pritom primjere poput migracijskih problema ili ograničene učinkovitosti cjepiva protiv covida. Takve izjave izazivaju burne reakcije jer se često kose s dominantnim znanstvenim i političkim konsenzusom. Njezina konfrontacijska retorika izaziva kritike europskih dužnosnika te oni upozoravaju da takav pristup narušava odnose između saveznika. Ipak, Trump joj očito vjeruje i nedavno ju je nominirao za čelnicu moćnog državnog medija Glas Amerike (Voice of America, VOA). Uspon i stil bez kompromisa Rogers dolazi iz pravničkog svijeta, a obrazovala se na elitnim američkim sveučilištima i izgradila karijeru kao odvjetnica za slobodu govora. Opisuju je kao borbenu i izravnu, tipičnu hardball odvjetnicu koja ide do kraja. Sama kaže: 'Dolazim iz sudnica u kojima se istina nalazi snažnim zastupanjem svih strana. Smatram da moram biti glasna zagovornica slobodnog interneta.' U samo nekoliko mjeseci postala je jedna od najkontroverznijih figura transatlantske politike. Bliska je krugovima pokreta MAGA, uključujući pokojnog aktivista Charlieja Kirka, a podršku ima i među europskom desnicom. Tijekom posjeta Europi sastajala se s političarima povezanim s Viktorom Orbánom, strankom Reform UK te njemačkim AFD-om.

500 milijuna dolara za 'digitalnu slobodu' U Irskoj je najavila fond od 500 milijuna dolara za projekte koji promiču digitalnu slobodu, uključujući privatnost i slobodu izražavanja, a već je započela razgovore o financiranju organizacija bliskih američkoj administraciji. Podrška joj pritom stiže od zagovornika slobode govora – tako britanski političar Toby Young kaže: 'Borba za slobodu govora u Europi često izgleda izgubljeno, pa je ovakva podrška ogroman poticaj.' No kritičari upozoravaju da Rogers utjelovljuje najproblematičniji dio Trumpove politike prema Europi, a švedski premijer Ulf Kristersson poručio je: 'Možete reći što želite, ali tradicija je suradnja, a ne miješanje.' Rogers osobito napada europske zakone poput Akta o digitalnim uslugama i britanskog Zakona o sigurnosti na internetu, tvrdeći da ograničavaju slobodu govora i prisiljavaju američke kompanije poput Mete i Googlea na cenzuru. U jednom potezu SAD je čak sankcionirao bivšeg europskog povjerenika Thierryja Bretona, što je izazvalo dodatne napetosti. 'Ako potičete cenzuru američkog govora, niste dobrodošli u SAD', poručila je Rogers.