Iran otvoreno prijeti EU-u: Bit ćete legitimne mete

Bilo koja zemlja koja se pridruži agresiji protiv Irana, pridruži se Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, definitivno će također postati legitimna meta Iranu za odmazdu", rekao je Taht-Ravanči u intervjuu televiziji France 24.

Dok su neke EU zemlje poput Francuske, Grčke i Italije poslale svoje ratne brodove prema Bliskom Istoku, većina visokih dužnosnika EU-a osudila je iranske napade u regiji a članice su uglavnom pozvale na okončanje sukoba te diplomatsko rješenje.