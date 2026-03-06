nema labavo

Iran otvoreno prijeti EU-u: Bit ćete legitimne mete

I.V./Hina

06.03.2026 u 23:01

Madžid Taht-Ravanči
Madžid Taht-Ravanči Izvor: EPA / Autor: JASON SZENES
Zemlje članice Europske unije koje se pridruže napadima SAD-a i Izraela na Iran postaju "legitimne mete" Irana, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči u petak

Bilo koja zemlja koja se pridruži agresiji protiv Irana, pridruži se Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, definitivno će također postati legitimna meta Iranu za odmazdu", rekao je Taht-Ravanči u intervjuu televiziji France 24.

Dok su neke EU zemlje poput Francuske, Grčke i Italije poslale svoje ratne brodove prema Bliskom Istoku, većina visokih dužnosnika EU-a osudila je iranske napade u regiji a članice su uglavnom pozvale na okončanje sukoba te diplomatsko rješenje.

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u petak da Berlin radi s partnerima da pronađe pristup da se okončaju borbe s Iranom, dodavši da njegova zemlja dijeli ciljeve Sjedinjenih Država i Izraela.

Najžešći kritičar američko-izraelske intervencije je španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je više puta osudio bombardiranje Irana, nazvavši ga nepromišljenim i nezakonitim te je zabranio korištenje američkih zrakoplova iz pomorskih i zračnih baza u južnoj Španjolskoj za napad na Teheran.

tportal
