Tko je Karin Kneissl, austrijska ministrica kojoj je Putin plesao na vjenčanju

Tko je zapravo Karin Kneissl, austrijska ministrica vanjskih poslova, koja je izazvala pravu pomutnju u međunarodnoj politici pozvavši ruskog predsjednika Vladimira Putina na vjenčanje. Kneissl je kadar krajnje desne Slobodarske stranke (FPO) iako joj nije članica. Ekspertica je za Bliski istok, govori sedam jezika, a u karijeri je radila u diplomaciji, kao novinarka te predavačica na Sveučilištu u Beču. U javnosti je izazivala kontroverze knjigama, novinskim tekstovima i javnim nastupima

Kritičari navode da je potez austrijske ministrice u potpunoj suprotnosti s međunarodnim diplomatskim protokolom, tim više što se s ruskim predsjednikom do tada susrela samo jednom, tijekom posjeta Austriji u lipnju.

Kako bilo, čini se da Kneissl voli skretati pažnju na sebe predsjednicima država još od mladosti, jer je kao 17-godišnjakinja zabrinuta zbog građanskog rata napisala pismo libanonskom predsjedniku Amineu Gemayelu, na koje joj je on i odgovorio. U to vrijeme bavila se aktivizmom, bila je članica Amnesty Internationala i podupirala je organizacije za zaštitu okoliša i ljudskih prava. Kasnije je postala ekspertica za to područje svijeta, a doktorirala je međunarodno pravo na tezi o konceptu granica na Bliskom istoku. Studirala je između ostalog u Jordanu i Izraelu.

U karijeri je radila i u diplomaciji te govori sedam jezika - arapski, engleski, francuski, španjolski, hebrejski, mađarski i talijanski. Od 1990. do 1998. godine prihvatila se posla u kabinetu tadašnjeg ministra vanjskih poslova Aloisa Mocka i u diplomatskoj službi bila je u Parizu i Madridu.

U javnim nastupima i autorskim tekstovima često oštro kritizira Europsku uniju te je izazivala kontroverze komentarima o migrantima u kojima je kao razloge nezadovoljstva u arapskom svijetu navela to što mnogi mladi ljudi ne mogu pronaći supruge jer ne rade, kod kuće su i tako se ne mogu ostvariti kao muškarci u tradicionalnim društvima. Optuživala je i njemačku kancelarku Angelu Merkel za teški nemar tijekom migranske krize, posebno se okomivši na njezine selfieje s izbjeglicama, a na udaru joj se našao i papa Franjo.

Iako se smatra konzervativnom intelektualkom, tu odrednicu su mnogi doveli u pitanje upravo zbog brojnih primjera krajnje desnog skretanja koji su je povezali sa Slobodarskom strankom i odmaknuli od narodnjaka, na čijim je listama imala prijašnje izlete u politiku.