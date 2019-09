Tko je barunica Hale, sutkinja koja je Borisu Johnsonu opalila šamar i pokazala da su pred zakonom svi jednaki

Nakon što je Vrhovni sud Ujedinjenog Kraljevstva donio bombastičnu odluku da je suspenzija britanskog parlamenta nezakonita, barunica Brenda Hale, predsjednica tog tijela, smjesta je postala globalnom zvijezdom. Svi se pitaju tko je žena koja je opalila pravni šamar Borisu Johnsonu, premijeru koji očajnički i pod svaku cijenu želi provesti Brexit

Hale, koja je pohađala državnu školu u Yorkshireu, 2003. godine imenovana je prvom ženom među Pravnim lordovima. Riječ je o instituciji koja je do listopada 2009. godine djelovala kao najviši, Vrhovni sud Ujedinjenog Kraljevstva.

Mediji navode da ju je dekan fakulteta natjerao da bira između prakse i akademske karijere, a ona se odlučila za drugo, provevši 18 godina na Sveučilištu u Manchesteru - sve do 1984.

Te 1984. postala je prva žena i najmlađa osoba koja je imenovana u Pravnu komisiju, u kojoj je odigrala veliku ulogu u izradi Zakona o djeci iz 1989. godine, kojim je zakonodavstvo poručilo vladi i drugim javnim tijelima da 'najbolje interese djeteta' stave u središte odlučivanja. Riječ je bila o revolucionarnom iskoraku u zaštiti dječjih prava.

Barunica Hale - koja se rodila kao Brenda Hale - također je predvodnica borbe za modernizaciju britanskog pravnog sustava. Tvrdi da ih perike, koje su odvjetnici i suci primorani nositi na sudu, brendiraju kao blesave, a u 21. stoljeću boljem dojmu ne pomažu ni halje iz 18. stoljeća.

'Moj glavni prigovor je da su to muške perike. Naravno, jedan od razloga za to što su odvjetnice ranije htjele nositi perike bio je taj da su htjele izgledati kao i svi drugi. Ali mi smo to nadišli', kazala je jednom prilikom.