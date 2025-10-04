Tisuće ljudi prosvjedovalo u Barceloni, traže prekid rata u Gazi

Iza golemoga crvenog transparenta na kojemu je pisalo "Prekinite genocid u Palestini. Prekinite trgovinu oružjem s Izraelom", oko 70 tisuća prosvjednika je, prema podacima gradske policije, mirno marširalo ulicama gradskoga središta izvikujući slogane poput "Bojkotirajte Izrael!" i "Oslobodite Palestinu!"

"Godinama je izraelska politika bila pogrešna, zbog čega moramo izaći na ulice", rekla je AFP-u Marta Carranza, 65-godišnja umirovljenica koja je nosila palestinsku zastavu.

"Barcelona izlazi na ulice. U četvrtak su mnogi od nas već demonstrirali kad je flotila presretnuta pa smo danas očekivali ozbiljan preokret", dodala je, misleći na brodove s humanitarnom pomoći koji su plovili prema Gazi, a Izrael ih je ovaj tjedan presreo. Flotila je iz Barcelone isplovila početkom rujna.

Među članovima flotile koji su pritvoreni u Izraelu je i pedesetak Španjolaca, rekao je u subotu španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares.

Među okupljenim demonstrantima bio je i Jordi Bas, 40-godišnji učitelj koji je isticao palestinsku zastavu. "Danas smo očekivali puno ljudi", kazao je. "To je jedino što palestinskom stanovništvu može pokazati i dati bar malo hrabrosti - da vide kako se čitav svijet mobilizirao kako bi iskazao solidarnost" s njima, dodao je.

I u ostalim španjolskim gradovima, među kojima je Madrid, za danas poslijepodne planirane su demonstracije.