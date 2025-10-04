Izrael poslao poruku vojsci u Gazi: Smanjite svoje aktivnosti

Izraelski politički vrh naložio je vojsci da smanji ofenzivne aktivnosti u Gazi nakon što je izjavio da se priprema za 'trenutnu provedbu' prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, izvijestili su izraelski mediji
Hamas je objavio u petak da je spreman osloboditi sve izraelske taoce, što je predviđeno planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za palestinsku enklavu, ali je poručio da će tražiti pregovore o detaljima oslobađanja, kao i ostalim točkama poput predaje upravljanja Pojasom Gaze i razoružanja te militantne skupine.
Trump je dao Hamasu rok do nedjelje navečer da postigne dogovor o njegovu planu za budućnost Gaze, nazvavši to posljednjom prilikom za palestinsku militantnu skupinu.