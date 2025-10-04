smirivanje situacije?

Izrael poslao poruku vojsci u Gazi: Smanjite svoje aktivnosti

M.Da./Hina

04.10.2025 u 06:26

Gaza
Gaza Izvor: EPA / Autor: HAITHAM IMAD
Bionic
Reading

Izraelski politički vrh naložio je vojsci da smanji ofenzivne aktivnosti u Gazi nakon što je izjavio da se priprema za 'trenutnu provedbu' prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, izvijestili su izraelski mediji

Mediji izvješćuju da je to politički vrh Izraela naložio nakon odgovora Hamasa na plan.

vezane vijesti

Hamas je objavio u petak da je spreman osloboditi sve izraelske taoce, što je predviđeno planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za palestinsku enklavu, ali je poručio da će tražiti pregovore o detaljima oslobađanja, kao i ostalim točkama poput predaje upravljanja Pojasom Gaze i razoružanja te militantne skupine.

Trump je dao Hamasu rok do nedjelje navečer da postigne dogovor o njegovu planu za budućnost Gaze, nazvavši to posljednjom prilikom za palestinsku militantnu skupinu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVI INCIDENT

NOVI INCIDENT

Dronovi nad Münchenom: Zatvorena zračna luka, otkazani deseci letova
DVA PROGRAMA

DVA PROGRAMA

Država sufinancira dizala i fasade: Evo kako se uključiti u javno savjetovanje
IZRAEL NAJAVIO presretanje

IZRAEL NAJAVIO presretanje

Posljednji brod Flotile za Gazu još na putu: 'Svjesni su što ih čeka'

najpopularnije

Još vijesti