Ministar najavio uspostavu Dječje kuće, evo čemu bi trebala služiti

Projekt ima za cilj uspostavu prve Dječje kuće na nacionalnoj razini prema vodećem europskom modelu zaštite prava i interesa djece žrtava i svjedoka nasilja ili zlostavljanja. Glavni korisnik je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, sufinancira ga EU, a provodi Vijeće Europe u suradnji s Europskom komisijom. Ukupni proračun projekta iznosi 666.503 eura, izvijestilo je ministarstvo.

Habijan je istaknuo da je uspostavljanje Dječje kuće dio strateških dokumenata te mjera provedbe Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

"Glavni cilj Barnahusa je da se spriječi retraumatizacija i sekundardna viktimizacija djece putem pružanja relevantnih usluga pod jednim krovom, uz istovremeno osiguranje da se njihov iskaz može koristiti kao dokaz u kaznenom postupku i to primarno na način da se izbjegne višekratno ispitivanje djece", pojasnio je ministar.

Uz Habijana Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje Barnahus modela potpisale su i ministrica zdravstva Irena Hrstić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić te državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić Bikić.

Potpisale su ga i ravnateljice Hrvatskog zavoda za socijalni rad Tatjana Štritof, Pravosudne akademije Kristina Bekavac, Akademije socijalne skrbi Marija Barilić te predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan.

To označava formalizaciju multidisciplinarne i međuagencijske suradnje pravosudnih, socijalnih i medicinskih institucija, što je temelj funkcioniranja Barnahus modela koji predviđa pružanje cjelovitih usluga za dijete i obitelj pod jednim krovom kako bi se izbjegla retraumatizacija djece.

Završetkom ovog projekta rad na implementaciji Dječje kuće u Hrvatskoj se ne prekida budući da je osigurano daljnje sufinanciranje putem Norveškog financijskog mehanizma, što će omogućiti rad na infrastrukturnim pretpostavkama i punu operativnu primjenu, priopćilo je ministarstvo.

"Snaga čitavog našeg društva se ogleda upravo u načinu na koji ćemo pružiti zaštitu najranjivijim članovima, a što je naša trajna i neupitna obveza za ostvarenje sustava koji počiva na vladavini prava", zaključio je ministar Habijan.