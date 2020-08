Teorije zavjere o koronavirusu munjevito se šire: 'Covid-19 smislio je Bill Gates, a konzumacija izbjeljivača ubija virus'

Koronu je smislio Bill Gates, a izbjeljivač ubija virus. To su samo neke od teorija zavjera koje je nova studija registrirala na 25 različitih jezika u barem 87 država

U studiji koja je u ponedjeljak objavljena u časopisu American Journal of Tropical Medicine and Hygiene analizirani su glasine, stigma i teorije zavjere povezani s koronavirusom koji su objavljivani na društvenim platformama, portalima i drugih internetskim stranicama u razdoblju od 31. prosinca do 5. travnja, piše CNN.

Istraživači koji su radili na studiji - iz ranih institucija od Bangladeša, Australije, Tajlanda i Japana - 'glasine' su definirali kao neprovjerenu informaciju koja nakon provjere može biti istinita, izmišljena ili potpuno lažna. 'Stigma' je bila povezana s diskriminacijom ili devaluacijom grupe a 'teorija zavjere' definirana je kao vjerovanje o pojedincu ili grupi ljudi koji tajno rade s ciljem dostizanja zlonamjernih ciljeva.