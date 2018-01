Teolozi: Božić je ozbiljno ugrožen i u opasnosti da se ga sasvim obezboži

Teolozi Frano Prcela i Peter Kuzmič ne dvoje da sve glasniji "sajamski advent" ometa put do "vjerskog adventa", ali ne krive za to trgovce i gospodarstvenike nego upućuju na odgovornost svakog vjernika za njegovo djelovanje

Teolog Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj i rektor Evanđeoskog teološkog fakulteta u Osijeku Peter Kuzmič kaže da je Božić prekrasan obiteljski blagdan koji ipak treba ponajprije shvatiti, a zatim i slaviti kao Božji dolazak među ljude, kao Isusov rođendan.

Božić je središte ljudske povijesti jer se radi o događaju koji povijest dijeli na onu 'prije Krista' i 'poslije Krista'. Rođenjem najutjecajnije osobe svih vremena počinje naša 'nova era'. Kao uvod u središnji blagdan advent bi trebao biti vrijeme duhovne priprave za Božić. Nekada se u adventu molilo i postilo i s duhovnom anticipacijom radosno očekivalo betlehemsko rođenje, kaže Kuzmič.

Dakle, došašće je vrijeme ne samo iščekivanja, nego i dani ispunjeni emocijama. Stoga su itekako spojivi s jedne strane bogati adventski sajmovi te s druge strane traženje svoga mjesta kod betlehemskih jaslica. Do sadržaja adventa i do misterija Božića možemo stići jedino ciljanim trudom – ne samo onim intelektualnim. A tišinu, kao pretpostavku za taj hod, doslovce nam je organizirati – a najmanja prepreka su joj adventski sajmovi. Mi smo sebi najveći izazov da bi stigli kako do nas pa tako i do sadržaja Božića, smatra Prcela.

Kuzmič upozorava da su u međuvremenu silnice kapitalizma prevladale i u velikoj mjeri prikrile duhovnu poruku Božica. Izuzetno kreativno-produktivna 'božićna industrija' i propaganda uz pratnju trgovačke revnosti i potrošačke naivnosti su božićne blagdane pretvorile u poseban festival na kalendaru potrošačkih ludosti. Naglasak je s nutarnje samozatajne prebačen na vanjsku slavljeničku pripremu bez asocijacije i nasuprot duhovnom značenju očekivanog (advent) Božića, ističe Kuzmič.

Opasnosti da se Božić sasvim obezboži

Govoreći o budućem razvoju događaja i može li se komercijalna pojava poput sajma uklopiti u okvire primjerene vjeri, Prcela odgovara:

"Ne možemo, a čini mi se, i ne trebamo pomiriti, kako kažete ta dva Božića. Riječ je o različitim ulogama. Tržišna ekonomija razmišlja logikom potražnje i ponude. Crkva pak neprestance upozorava da se u toj 'utakmici' ne izgubi iz vida primarni sadržaj – u ovom slučaju onaj Božića. Stoga je Crkvi još kreativnije pristupiti tom fenomenu. Kroz stoljeća je Crkva stajala pred tim i sličnim izazovima: što je crkveno odnosno vjersko slavlje bilo veće to raskošniji je bio i popratni sadržaj, ako hoćete – kako mi u Dalmaciji kažemo – dernek".