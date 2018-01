5 koraka do vitke linije: Vratite se u formu nakon blagdana bez gladovanja

Tjedni uživanja u hrani i piću ostavili su traga na vašem tijelu. Blagdani su prošli, a sve što vam je od njih ostalo je višak neželjenih kilograma koji moraju otići. Recite zbogom kilogramima i vratite liniju u formu zahvaljujući ovih pet koraka koji provjereno pale

Podijelite tri glavna obroka u danu na pet manjih. Tako ćete izbjeći prejedanje, ali i napadaje gladi. To je važan korak koji morate usvojiti, jer ukoliko dozvolite tijelu da gladuje pa onda odjednom pojedete veću količinu hrane, tijelo će to shvatiti kao znak za uzbunu i pospremiti unesene namirnice u zalihe masti kako bi imalo za 'crne dane'.

5. Pratite promjene na tijelu

Redovito se važite i bilježite težinu kako bi mogli pratiti napredak. Prema rezultatima istraživanja koje je obavio stručni časopis New England Journal Of Medicine, pokazalo se da obično do kraja siječnja izgubimo oko polovice kilograma koje smo natukli tijekom blagdana i to ako se važemo tri do četiri puta tjedno.

Također, ne zaboravite mjeriti opseg poprsja, struka i bokova jer se nerijetko zna dogoditi da vaga ne pokazuje ni gram manje, dok se centimetri tope. Kada vidite da se vaš trud isplati, bit ćete sretniji i zadovoljniji sobom, a time i motiviraniji da nastavite dobar rad koji ste započeli. Budite uporni i marljivi i rezultati će doći.