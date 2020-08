Talijanski Il Giornale brani Hrvatsku: Nema ih smisla smatrati opasnom destinacijom, netko je pretjerao

Talijanski list Il Giornale objavio je tekst u kojem navode kako se naša zemlja našla pod povećalom Europe nakon rasta broja novozaraženih, iako su hrvatske brojke znatno ispod broja novih slučajeva u Italiji. Tvrdi se da je najvjerojatniji uzrok pogoršanja zdravstvene situacije u Italiji povratak onih koji su odlučili provesti nekoliko opuštajućih dana na Jadranu

'Ali koje su stvarne brojke u Hrvatskoj? Prije svega moramo naglasiti da je broj novih dnevnih infekcija znatno ispod vrijednosti zabilježenih u Italiji. U nedjelju je Hrvatska je imala 151 novozaraženog, dok je u Italiji bilo njih 479, ili više nego dvostruko. To daje povoda za pokretanje rasprave: je li Hrvata doista tempirana bomba ili je netko pretjerao? Pravi odgovor bi mogao biti ovaj drugi. I to iz vrlo jednostavnog razloga. Infekcije u Europi porasle su gotovo svugdje. Hrvatska se nije trebala boriti sa znatno višim brojkama, kao što je to slučaj sa Španjolskom ili Francuskom. No, ipak je završila usred oluje' piše Il Giornale.

Na dan 15. kolovoza, objavila je agencija Adnkronos, Hrvatska je prijavila 162 novih slučaja zaraze i dva smrtna slučaja. Doduše, aktualni su brojevi lošiji nego u veljači, za vrijeme prvog vala. Ali s druge strane, riječ je o smanjenju brojki s obzirom na to da je 14. kolovoza bilo 208 infekcija, a u četvrtak njih 180. Vrhunac prvog vala, otkriven 1. travnja, zaustavio se na maksimalnih 96 novo zaraženih u jednom danu.