Tadić o isključivom gospodarskom pojasu: Sretan sam da je Italija došla pameti

Vlada je donijela odluku o proglašenju isključivoga gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, a Sabor će o tome raspravljati na izvanrednoj sjednici u četvrtak. Pojas će se formalno proglasiti u siječnju. Što to sve znači za Hrvatsku? A što za ribare koji gospodarski pojas traže gotovo dva desetljeća? Što je drukčije u odnosu na postojeći Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas proglašen 2003.? O tome se raspravljalo u HTV-ovom Otvorenom

Zašto se išlo na ZERP i kasni li se s gospodarskim pojasom, to je bilo i ostalo političko pitanje, rekao je Picula.



'Treba reći da su se sve relevatne političke opcije slagale, ali su se razlikovale oko tajmiga. Tada smo ZERP-om aktivirali ekološku i ribolovnu komponentu', dodaje.



Sretan sam da će Hrvatska preuzeti odgovornost za polovicu Jadrana, a i da je Italija konačno došla pameti, rekao je Tadić.



'Nije poanta u tim nesretnim, podmorskim kablovima i platformama. Razlika je u konceptu proglašenja. ZERP je proglašen samo za morsku vodu, on lebdi nad morskim dnom. Kada pročitate Konvenciju o pravima mora, glava 5, vidite da gospodarski pojas obuhvaća morsku vodu, morsko dno i podzemlje. Kao što je gospodin Bačić rekao, Hrvatska već ima epikontinentalni pojas, ako ničemu, onda po crti sredine između, razmjenom nota između Sanadera i Berlusconija, pa se onda i gospodarski pojas može razgraničiti samo po crti sredine', kazao je.



'Međutim, ZERP lebdi nad morskim dnom i Talijani su već 2008. uputili notu glavnom tajniku UN-a po kojemu ne pristaju na razgraničenje ZERP-a po crti sredine. Da se proglasio gospodarski pojas, tih problema ne bi bilo. I to je zapravo suština priče. Zašto izmišljati pravnu kategoriju koja ne postoji niti u Pomorskom zakoniku? Nego, najjednostavnije je uzeti Konvenciju o pravima mora, uzeti Pomorski zakon i pročitati što piše i to napraviti. Jasno mi je da se to donijelo 2003. zato da Talijani ne pomisle da je to gospodarski pojas, da bi poslije na sudu dokazivali da je to isto i da bi se mučili s razgraničenjem. S ovime se, nakon 19 godina, opet vraćamo na početak', rekao je Tadić.



Gospodin Škoro smatra da se ništa veliko nije dogodilo, naveo je Bartulica. Ključni trenutak u ovoj povijesti je bio 2008. Čestitam i kolegi Tadiću za sve što je osobno napravio na ovom planu.



'Članstvo u EU samo po sebi nije svrha. Vidimo da Italija vodi računa o svojoj naciji i svojoj zemlji. I svaka država vodi se svojim interesima, tako se i mi trebamo ponašati, imamo odgovornost prema Jadranu i nadam se da ćemo biti spremni', rekao je Bartulica.



Ovo je pobjeda hrvatskog naroda, smatra Bulj. Mi smo dva put dali prijedlog, a Vlada je to s gnušanjem odbila. Zato smatram da je ovaj obrat dobar i drago mi je da je kolega Bačić promijenio mišljenje.



'Prije četiri godine smo ovdje bili i uvjeravali da treba proglasiti pojas, a oni kao i SDP-ov kolega Klisović su govorili da je to glupost. To je pobjeda hrvatskog naroda, i volio bih da smo to učinili prije ulaska u EU', rekao je Bulj.



Je li promijenio mišljenje, Bačić odgovara da se Hrvatska gradi 30 godina i da je trebalo imati i hrabrosti i znanja.



Onaj tko se doista založio za hrvatske ribare je gospodin Tadić. Činjenica je da ovo neće u bitnom promijeniti poziciju hrvatskih ribara, a ovo ne bi ni sad bilo proglašeno da to nije odlučila Italija, rekao je Baranović.



'Zašto Hrvatska nije imala karaktera i popuštala pritiscima Bruxella i da je ovo završetak tužne priče koja traje 20-ak godina i ništa se bitno neće promijeniti', rekao je Baranović. Mi tu nećemo biti prvi glas, nego back vokal kao i dosad, dodaje.



Ovisno o snazi flote i strateškoj usmjerenosti na more, ovise i rezultati, smatra Picula. 'Treba imati i pojačan nadzor. Prva zemlja koja je zaštitila more je Island. Treba reći da EU ima najveći isključivi gospodarski pojas na svijetu i neke od zemalja imaju vrlo velike te pojaseve i uspješno ih koriste', navodi.



Nije lako uvijek izdržati pristiske, navodi Bartulica i kaže, mi ćemo glasati za bolje ikad nego nikad, nije vrijeme za veliko slavlje.



'Štete ima, jer nismo mogli naplatiti zemljama nakande za izlov. Italija cijelo vrijeme vrši pritisak i sad mi idemo zajedno s njom. Ne bi bilo loše da nekad mi napravimo korak i idemo ga braniti', kazao je.