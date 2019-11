Svjedok na saslušanju u istrazi o opozivu: Trump se više zanimao za pokretanje istrage o Bidenu nego za stanje u Ukrajini

Najviši američki diplomat u Ukrajini u prvom javnom saslušanju u istrazi za opoziv predsjednika Donalda Trumpa, optužio je predsjednika da je vršio pritisak na Ukrajinu da provede istragu koja bi mu koristila politički.

Republikanski zastupnici su nazvali Taylorovo svjedočenje rekla-kazala, jer su svi njegovi navodi iz druge ili treće ruke, a ne nešto što je on sam čuo. Istaknuli su također kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij , na kojega je Trump navodno vršio pritisak i ucjenjivao ga zamrzavanjem američke pomoći, više puta rekao kako on nije osjećao nikakav pritisak.

Dvojica svjedoka saslušana u srijedu svoje su inačice već bili iznijeli u listopadu u parlamentu iza zatvorenih vrata.

Taylor je u svom iskazu u srijedu rekao da je s Ukrajinom bio uspostavljen "neregularan" diplomatski kanal kako bi se štitili interesi koji idu "protiv dugoročnih ciljeva američke politike".

Taj paralelan diplomatski kanal nadzirao je osobni odvjetnik Donalda Trumpa, Rudy Giuliani, dodao je.

"Sredinom kolovoza postalo mi je jasno da je Giulianijevo nastojanje da zakuha političke istrage počelo trovati" veze Kijeva i Washingtona.

U kolumni koju je objavio Wall Street Journal, Giuliani je ocijenio da je "Bidenovo ponašanje vrijedilo pomnije istražiti".

Bidenov sin Hunter postao je 2014. član upravnog odbora ukrajinske energetske kompanije Burisma kada je njegov otac postao glavni čovjek za Ukrajinu i primao 50.000 dolara mjesečno mada nije bio stručan ni za Ukrajinu niti za energiju. Potpredsjednik je zaprijetio predsjedniku Petru Porošenku uskraćivanjem američke pomoći kako bi ga prisilio da otpusti glavnog državnog tužitelja koji je istraživao korupciju u Burismi interesirao se među ostalim i za Huntera Bidena.

Predsjednik Trump je u srijedu rekao kako je previše zaposlen da bi gledao prva javna saslušanja u istrazi o opozivu dok je bio na sastanku s turskim predsjendikom Tayyipom Erdoganom u Bijeloj kući.

"Imam previše posla da bih to gledao", rekao je. "To je lov na vještice, to je obmana, imam previše posla da bih to gledao".

Još desetak saslušanja predviđeno je u Kongresu do 20. studenog. Ovakvim brzim tempom oporba poručuje da ne želi gubiti vrijeme s obzirom na moguće glasovanje o opozivu američkog predsjednika u Kongresu.

S obzirom na republikansku većinu u Senatu, nije vjerojatno da će Trump biti opozvan jer zadnju riječ ima gornji dom gdje mu se treba suditi.