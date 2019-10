Biden otvoreno pozvao na Trumpov opoziv: U očima svijeta i američkog naroda Trump je izdao svoj narod

Joe Biden, vodeći kandidat za demokratsku nominaciju za predsjedničke izbore iduće godine, u srijedu je otvoreno pozvao Kongres da opozove Donalda Trumpa, optuživši ga da potkopava američku demokraciju i opstruira rad pravosuđa

"Kako bi sačuvali naš ustav, demokraciju, temeljni integritet, on mora biti opozvan", kazao je favorit za demokratskog kandidata na izborima koji se održavaju krajem iduće godine.

"U očima svijeta i američkog naroda Trump je prekršio predsjedničku prisegu, izdao svoj narod i počinio kažnjiva djela", rekao je Biden u srijedu na skupu u New Hampshireu.

Biden je kazao kako "smo se svi smijali" kad je Trump rekao da bi se izvukao i ako bi "upucao nekoga usred 5. avenije".

"To nije bila šala. On puca na naš ustav. Ne smijemo mu to dopustiti", rekao je bivši potpredsjednik SAD-a u vrijeme Baracka Obame.

S govornice je poručio i kako je Trump predsjednik koji je odlučio da američka nacija "nema alata, moći ili političke volje da ga spriječi da čini što god želi".

"On nas ne testira. Smije nam se. Moramo mu dokazati da je u krivu", zaključio je Biden, uključivši i republikance u svoj poziv za opoziv predsjednika.

Zastupnički dom Kongresa u kojem većinu drže demokrati pokrenuo je zahtjev za Trumpovim opozivom zbog njegovog telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u kojem ga je tražio da istraži Bidena i njegovog sina Huntera.

Trump je više puta upozorio da je Biden izvršio pritisak na Ukrajinu da otpusti glavnog državnog tužitelja jer je pokrenuo istragu u energetskoj tvrtci Burismi u čijem je upravnom odboru sjedio demokratov sin.

Demokrati su 24. rujna najavili otvaranje istrage u Zastupničkom domu u sklopu procedure opoziva.

Nju bi mogla odbaciti republikanska većina u Senatu, gdje će se odvijati mogući proces ukoliko Zastupnički dom s demokratskom većinom izglasa opoziv.