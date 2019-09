Švedska tinejdžerica dovela klimatske aktiviste pred Trumpova vrata

Bez ijedne riječi o Donaldu Trumpu, mlada švedska ekološka aktivistica Greta Thuberg sudjelovala je u petak na prosvjedu mladih klimatskih aktivista uz ogradu Bijele kuće

Prosvjed je bio prvi javni događaj tijekom šestodnevnog posjeta Washingtonu kojim želi pritisnuti Trumpovu administraciju i Kongres, uoči UN-ovog klimatskog summita u New Yorku na kojem bi svjetski vođe trebali obvezati na daljenje smanjenje emisije stakleničkih plinova. I Thunberg će sudjelovati na sastanku na vrhu 23. rujna.

Ta 16- godišnja Šveđanka koja je krajem kolovoza jedrilicom stigla u New York bila je glavna zvijezda okupljanja u glavnom američkom gradu, ali se nije previše isticala.

Kad su je voditelji organizatori pozvali pred mikrofon, pristojno je gestom to odbila. S vršnjacima je razmjenjivala po nekoliko riječi i fotografirala se za selfije.

Novinarima koji su željeli s njom razgovarati rekla je da ne želi biti u središtu pozornosti, upravo kao što je učinila i u New Yorku prije dva tjedna kada je nakon petnaestodnevne plovidbe jedrilicom preko Atlantskog oceana pristala u marini na newyorškom Manhattanu u sklopu kampanje za očuvanje klime.

Ona je dosad spomenula Trumpa samo pri iskrcavanju iz jedrilice u New Yorku kada je rekla "da je njezina poruka za Donalda Trumpa da posluša znanost, ali da on to ne čini".

Ranije je kazala da bi upoznavanje s Trumpom, koji je SAD povukao iz Pariškog sporazuma o ograničavanju utjecaja klimatskih promjena, bio gubitak vremena, no pitali su je zašto ne bi htjela iskoristiti priliku i uvjeriti njega i druge skeptike u važnost očuvanja klime.

"Nisam toliko posebna. Ne mogu uvjeriti svakoga. Umjesto da razgovaraju sa mnom i djecom i tinejdžerima koji prosvjeduju za klimu, trebali bi razgovarati sa znanstvenicima i stručnjacima u području zaštite klime", rekla je svojedobno Thunberg.

Njezin dolazak u New York označio je kraj putovanja na koji je pošla 14. kolovoza iz Plymoutha jedrilicom dugom 18 metara koja, za razliku od zrakoplova, ne ispušta ugljikov dioksid.

Šesnaestogodišnja aktivistkinja proslavila se prošle godine diljem svijeta nakon što je svakog petka izostala s nastave i prosvjedovala za klimu ispred švedskog parlamenta. Globalni utjecaj ostvarila je nakon što su joj se njezini vršnjaci diljem svijeta pridružili u školskim štrajkovima.