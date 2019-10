Svečano događanje u KBC Split 'pokvarilo' pitanje novinara o optuženom kardiokirurgu koji još uvijek tamo radi

Klinički bolnički centar (KBC) Split dobit će na lokaciji Križine Regionalni transfuzijski centar, a ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava splitskom KBC-u za taj strateški projekt, vrijedan oko 55 milijuna kuna, potpisao je u četvrtak ministar regionalnog razvoja i fondova EU Marko Pavić. Tom prilikom, ministar zdravstva Milan Kujundžić i ravnatelj splitske bolnice dr. Julije Meštrović komentirali su i podizanje optužnice protiv splitskog kardiokirurga kojega je USKOK optužio da je primio tri tisuće eura mita za operaciju pacijenta koji je naposljetku umro

"To je samo jedan od projekata koje KBC provodi. Drago mi je da smo uspjeli završiti ovaj projekt. Ukupno je za zdravstvo planirano 1,5 milijardi kuna. Zdravstvo uspješno povlači sredstva, pa je tako Splitsko-dalmatinska županija povukla ukupno 3,5 milijarde kuna od čega se 1,5 milijardi kuna provodi u gradu Splitu. EU fondovi mijenjaju Hrvatsku, poboljšavaju zdravstvo, ali poboljšavaju i školstvo, odnosno imamo vrlo konkretne rezultate", kazao je Pavić.

"To je jedan od kapitalnih objekata KBC- a Split. Imamo ih nekoliko, to su strateški objekti i intenzivno na svima njima radimo uz pomoć sredstava iz EU fondova gdje se redovito prijavljujemo i vidimo da u tome imamo dobre rezultate. Projektna dokumentacija za Regionalni transfuzijski centar je već gotova, a već imamo i građevinsku dozvolu, a sada treba ići dalje u postupak. Očekujem da ćemo početkom iduće godine moći početi izgradnju tog centra", najavio je ravnatelj Meštrović.

Ravnatelj splitskog KBC-a dr. Meštrović rekao je da je potpisani ugovor vrlo značajan za splitsku bolnicu. Regionalni transfuzijski centar KBC-a Split važan je i za cijelu južnu Hrvatsku jer će se u njemu moći pripremiti 40 posto više doza krvi i 40 posto više krvnih pripravaka nego što se to radilo do sada, dodao je.

Kujundžić i Meštrović oštro osudili primanje mita

Ministra Kujundžića su novinari zatražili da komentira današnje podizanje optužnice protiv splitskog kardiokirurga kojega je USKOK optužio da je primio tri tisuće eura mita za operaciju pacijenta koji je naposljetku umro.

"Sa zakonskog aspekta ne mogu to komentirati, ali s moralnog je to za svaku osudu. Mito osuđujem jer je to krajnje nemoralno posebno u zdravstvu", rekao je ministar.

Ravnatelj KBC-a Julije Meštrović je na pitanje kako je moguće da taj liječnik još uvijek radi, rekao da oštro osuđuje sve loše što se napravi u zdravstvu i u KBC- u Split.

"Očekujem da sud radi ono što ima, pravna služba bolnice će raditi po svim pravilima i sve će ići onako kako je to zakonski i pravno određeno", poručio je Meštrović.