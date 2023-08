Sve više žrtava groominga: Koga predatori vrebaju i kako zaštititi djecu

Kako kaže Hrpka, incidenciju i prevalenciju online groominga gotovo je nemoguće utvrditi jer ga mladi često prikrivaju, no u nekim istraživanjima u svijetu nalazimo incidenciju od šest do osam posto, pri čemu su nešto češće žrtve ženskog spola te je u 70 posto slučajeva riječ o adolescentima.

Pritom je, dodaje, bitno da dijete zna podesiti sigurnosne postavke na svojim profilima te zaštititi one najosnovnije informacije poput imena i škole u koju ide, sve do fotografija i videa koje dijeli.

'Korisno je da roditelji s djetetom otvore profil te onda podese postavke tako da on bude maksimalno siguran. Potom je dobro da ga koriste nekoliko dana s djetetom i vide na kakve sadržaje nailazi, zna li se nositi s njima i kako reagira na njih. Posebice je u adolescenciji važan odnos povjerenja između roditelja i mlade osobe – odnos u kojem dijete u roditelju vidi osobu kojoj se može povjeriti i zatražiti pomoć bez osude, kazne ili kritike', kaže Hrpka.

No on se, kako ističe, mora graditi od malih nogu. Roditeljeva uloga je važna jer on ima svojevrsnu zrelost i životno iskustvo koje mlada osoba nema pa može predvidjeti neke gore scenarije, no s druge strane mlada osoba je često puno spretnija i stručnija za tehnička pitanja.