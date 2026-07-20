Sve više Hrvatica odlučuje se za pobačaj: 'To je poraz za cijelo društvo'

Ministar demografije Ivan Šipić komentirao je podatke o pobačajima i prekidima trudnoća u prošloj godini koje je objavio HZJZ
Nedavno objavljeni Ljetopis HZJZ-a otkrio je brojne zdravstvene, ali i demografske podatke. Uz više rođene djece u Hrvatskoj, u odnosu na 2024. godinu, zabilježeno je i više pobačaja.
Tako su lani izvedena čak 342 legalno inducirana pobačaja više nego pretprošle godine. Najviše njih u KBC-ima u Zagrebu i Rijeci te bolnicama u Puli i Karlovcu. Samo u Zagrebu je zabilježen 501 pobačaj. Lani je zabilježeno i 206 pobačaja kod djevojaka mlađih od 19 godina te čak tri kod djevojčica mlađih od 15.
"Taj broj je poguban i žalostan. Mi znamo da je pobačaj ogroman problem u Hrvatskoj, ali i na razini cijelog svijeta i EU-a. Najveći broj pobačaja se događa kod žena koje još nisu ni u brak stupile", komentirao je u Dnevniku Nove TV ministar demografije Ivan Šipić.
'Duboka rana'
No, najveći broj žena na pobačaj se odlučuje u dobi između 30 i 39 godina. Ministra je posebno zabrinuo podatak da je pobačaj ili prekid trudnoće izveden kod više od trećine žena koje nisu ranije rodile.
"Mi smo prijašnjih godina imali da je najviše pobačaja bilo na drugom, odnosno trećem djetetu. Ali se trend promijenio. Mislim da je to poraz za cijelo društvo, Vlada s tim nema ništa", rekao je ministar demografije i nazvao to "dubokom ranom hrvatskog društva".