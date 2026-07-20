Sve više Hrvatica odlučuje se za pobačaj: 'To je poraz za cijelo društvo'

Nedavno objavljeni Ljetopis HZJZ-a otkrio je brojne zdravstvene, ali i demografske podatke. Uz više rođene djece u Hrvatskoj, u odnosu na 2024. godinu, zabilježeno je i više pobačaja.

Tako su lani izvedena čak 342 legalno inducirana pobačaja više nego pretprošle godine. Najviše njih u KBC-ima u Zagrebu i Rijeci te bolnicama u Puli i Karlovcu. Samo u Zagrebu je zabilježen 501 pobačaj. Lani je zabilježeno i 206 pobačaja kod djevojaka mlađih od 19 godina te čak tri kod djevojčica mlađih od 15.

"Taj broj je poguban i žalostan. Mi znamo da je pobačaj ogroman problem u Hrvatskoj, ali i na razini cijelog svijeta i EU-a. Najveći broj pobačaja se događa kod žena koje još nisu ni u brak stupile", komentirao je u Dnevniku Nove TV ministar demografije Ivan Šipić.