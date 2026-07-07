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Šipić uručio 156 ugovora za unaprjeđenje dječjih vrtića u četiri županije

I.H./Hina

07.07.2026 u 14:40

Dječji vrtić, ilustracija
Dječji vrtić, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL
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Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u utorak je Zadru uručio 156 ugovora o bespovratnim sredstavima gradovima i općinama iz četiri južne županije za projekte unapređenja dječjih vrtića i igrališta, te najavio novu mjeru sufinanciranja kupnje automobila za obitelji s više djece

Dodjelom ugovora za Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju završen je ovogodišnji ciklus u kojem je ukupno podijeljeno 696 ugovora vrijednih više od 18 milijuna eura za 448 gradova i općina diljem Hrvatske. Danas je dodijeljeno je 156 ugovora za 101 jedinicu lokalne samouprave, ukupne vrijednosti gotovo četiri milijuna eura. Zadarska županija dobila je 45 ugovora za 31 grad i općinu.

"Ministarstvo je u manje od dvije godine za vrtiće i dječja igrališta osiguralo više od 40 milijuna eura kroz više od 1200 ugovora", rekao je ministar Šipić. Najavio je i predstavljanje nove mjere kojom će se obiteljima s više djece sufinancirati kupnja automobila sa sedam sjedala u iznosu do 15 tisuća eura.

Zadarski župan Josip Bilaver naglasio je da je gotovo svaka jedinica lokalne samouprave koja se prijavila ostvarila potporu, što pokazuje kvalitetu pripremljenih projekata i snažnu suradnju lokalne i državne razine.

"U posljednjih godinu dana otvorili smo tri nova vrtića, a uz pet koji se grade u Zadru dolazimo do cilja da sva djeca u Zadarskoj županiji imaju osigurano mjesto u vrtiću. Nastavljamo i s ulaganjima u dječja i sportska igrališta kako bismo mladima u svim dijelovima županije osigurali jednake uvjete za odrastanje", kazao je Bilaver.

Gradonačelnik Zadra Šime Erlić poručio je da je ulaganje u djecu i mlade obitelji jedan od ključnih prioriteta zadarske gradske uprave.

"Ove godine napravit ćemo povijesni iskorak. U tijeku je gradnja pet dječjih vrtića, od kojih su tri velika objekta financirana sredstvima Vlade i europskih fondova. Kada svi budu završeni, praktički ćemo riješiti potrebe za vrtićkim smještajem za svu djecu koja ostvaruju pravo na upis", dodao je Erlić.

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