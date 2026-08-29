Sve se više turista vraća na kopno, u Supetru uveli dodatnu trajektnu liniju

U splitskoj zračnoj luci Sveti Jeronim i trajektnoj luci posljednjih je dana prisutan veći broj odlazaka gostiju iz Splita i sa otoka na kopno, a ukupno bi sezona po brojkama dolazaka trebala završiti na razini prošle godine, doznaje se u lukama

U splitsku zračnu luku Sveti Jeronim tijekom subote i nedjelje sletjet će i poletjeti 196 zrakoplova koji će dovesti i odvesti 49 tisuća putnika​.

Kako se doznaje od Mate Melvana, voditelja Službe za prihvat i otpremanje splitske zračne luke, u luci je trenutno više putnika u odlasku nego u dolasku, mijenja se struktura gostiju pa već 15 dana odlaze obitelji s djecom, dok dolaze oni koji mogu i znaju uživati u posezoni koja se, isto prema najavama, očekuje otprilike na razini prošle godine. Melvan je kazao da će u kolovozu imati više od 700 tisuća putnika, a toliko su zabilježili i u srpnju što znači da će kroz dva mjeseca tom lukom proći gotovo 1,5 milijuna putnika. Rekao je i da su u toj luci u petak otkazana tri leta, a razlog tomu su bili nepovoljni vremenski uvjeti na polaznoj destinaciji kao i na rutama.

"To je jučer obuhvatilo 900 putnika koji su mogli uredno doći i otići iz Splita. Jedan od zrakoplova je bio iz New Yorka, dok su preostala dva bila iz Amsterdama i Velike Britanije. Mi u kolovozu bilježimo 34 otkazana leta zbog dnevnih, operativnih, tehničkih i vremenskih razloga. To su te promjene i taj blagi pad koji je prisutan je rezultat operativnih izazova", objasnio je Melvan. U splitskoj trajektnoj luci ovoga petka, subote i nedjelje broje više od 68 tisuća putnika i 15 tisuća vozila te je primjetno da se putnici sve više vraćaju s otoka na kopno. U Splitu više nije velika gužva kao što je bila tijekom prethodna dva i pol mjeseca već se osjeća umjereniji tempo, ispričala je za Hinu Jelena Ivulić, voditeljica Jadrolinijinog ureda za splitsko plovno područje dodavši da je zato u Supetru više putnika koji žele na kopno.