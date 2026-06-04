Sve je veći broj napada na policajce, sprema se prosvjed: 'Nemojte da izlazimo na ulicu'

Zbog sve većeg broja napada i sve lošijih radnih uvjeta Sindikat pravosudne policije priprema prosvjed. Ako se ne ispune njihovi zahtjevi, jedna od opcija je i štrajk, no oni to ne žele. Ipak, imaju poruku za vlasti
Nakon što su se pojavile čak tri snimke napada na policajce, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je da tri od četiri napadača na službene osobe završe s uvjetnom kaznom.
Zbog toga Sindikat policije traži strože kazne, a tom se zahtjevu pridružio i Sindikat pravosudne policije, iz kojeg ističu da su verbalni napadi na njih već svakodnevni i uobičajeni. No, sve je veći broj fizičkih napada.
"U protekla tri mjeseca u ustanovama smo imali čak tri napada na pravosudnu policiju. A sad ćemo vidjeti hoće li se to u ustanovi karakterizirati kao napad ili neće. Jer pravosudni policajci prijave, a dalje je na Ministarstvu hoće li oni to karakterizirati kao napad ili neće. Jer vidimo po saborskim izvješćima da baš nema napada na pravosudne policajce. A mi znamo da ih ima, pa malo i sumnjamo želi li se to prikazati malo ljepše nego kakvo je stvarno stanje u zatvorima", rekao je za RTL Danas predsjednik sindikata Jelenko Krešo.
Kazne napadačima neprimjerene
Dodao je da uvjetne kazne nisu primjerene, pogotovo nakon dugotrajnog dokaznog postupka i čekanja. Zbog toga smatraju da su prepušteni sami sebi.
"Sam sam imao slučaj prijetnje gdje je na kraju osoba puštena jer je rečeno da nemam svjedoka, a čovjek mi je prijetio na mom radnom mjestu. Tako da se čovjek jednostavno zapita zašto bi uopće nešto prijavljivao", naglasio je i dodao:
"Vidimo da kada netko prijeti dužnosniku, to se na Facebooku vrlo brzo nađe i procesuirano je. A vidimo kada je u pitanju paljenje vozila pravosudnim policajcima i svega ostalog kako to završi, pa čak nema ni fonda iz kojeg bi se ljudima namirila ta šteta, već to solidarno pravosudni policajci skupljaju među sobom kako bi kolegama olakšali koliko se može", poručio je Krešo.
Prosvjed, a možda i štrajk
Zbog toga organiziraju prosvjed. Naime, već neko vrijeme čekaju Zakon o pravosudnoj policiji kako bi znali koja su njihova prava i obveze u ovakvim situacijama. Nije im dobro sjelo ni najavljeno zamrzavanje plaća u javnoj službi.
"Mi već i sada nemamo pravosudnih policajaca. Možete misliti, kad se zamrznu plaće, kako će tek tada biti. Traženo je 150 ljudi, odobreno je 70 ljudi. Kada se Ministarstvo hvali koliko je ljudi zaposlilo, pa ja bih volio, evo sada i pozivam, dajte nam informaciju koliko je ljudi dalo otkaz nakon što su došli u sustav, koliko ljudi odlazi u mirovinu, i koliki je omjer onih koji su došli u sustav naspram onih koji su otišli", dodao je.
U slučaju da prosvjedom ne uspiju dobiti što traže, jedna od mogućnosti je štrajk. No, Krešo je istaknuo da to ne bi želio.
"Nemojte nas tjerati da izađemo na ulicu. Ako izađemo na ulicu, nemojte nas onda zvati da sjednemo za stol, jer tada nemamo zašto sjediti. Ako ste nas natjerali da izađemo na ulicu, onda nemamo zašto sjediti i ne mora vam nakon toga padati na pamet: 'Hajdemo se sad dogovarati'. Hajdemo se dogovarati prije ulice", zaključio je.