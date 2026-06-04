Sve je veći broj napada na policajce, sprema se prosvjed: 'Nemojte da izlazimo na ulicu'

Zbog sve većeg broja napada i sve lošijih radnih uvjeta Sindikat pravosudne policije priprema prosvjed. Ako se ne ispune njihovi zahtjevi, jedna od opcija je i štrajk, no oni to ne žele. Ipak, imaju poruku za vlasti

Nakon što su se pojavile čak tri snimke napada na policajce, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je da tri od četiri napadača na službene osobe završe s uvjetnom kaznom. Zbog toga Sindikat policije traži strože kazne, a tom se zahtjevu pridružio i Sindikat pravosudne policije, iz kojeg ističu da su verbalni napadi na njih već svakodnevni i uobičajeni. No, sve je veći broj fizičkih napada. "U protekla tri mjeseca u ustanovama smo imali čak tri napada na pravosudnu policiju. A sad ćemo vidjeti hoće li se to u ustanovi karakterizirati kao napad ili neće. Jer pravosudni policajci prijave, a dalje je na Ministarstvu hoće li oni to karakterizirati kao napad ili neće. Jer vidimo po saborskim izvješćima da baš nema napada na pravosudne policajce. A mi znamo da ih ima, pa malo i sumnjamo želi li se to prikazati malo ljepše nego kakvo je stvarno stanje u zatvorima", rekao je za RTL Danas predsjednik sindikata Jelenko Krešo.

Kazne napadačima neprimjerene Dodao je da uvjetne kazne nisu primjerene, pogotovo nakon dugotrajnog dokaznog postupka i čekanja. Zbog toga smatraju da su prepušteni sami sebi. "Sam sam imao slučaj prijetnje gdje je na kraju osoba puštena jer je rečeno da nemam svjedoka, a čovjek mi je prijetio na mom radnom mjestu. Tako da se čovjek jednostavno zapita zašto bi uopće nešto prijavljivao", naglasio je i dodao: "Vidimo da kada netko prijeti dužnosniku, to se na Facebooku vrlo brzo nađe i procesuirano je. A vidimo kada je u pitanju paljenje vozila pravosudnim policajcima i svega ostalog kako to završi, pa čak nema ni fonda iz kojeg bi se ljudima namirila ta šteta, već to solidarno pravosudni policajci skupljaju među sobom kako bi kolegama olakšali koliko se može", poručio je Krešo.