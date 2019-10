Sve je spremno za saslušanje Dubravke Šuice, no zabrinutost se uvukla i među njene Pučane

Hrvatska kandidatkinja za potpredsjednicu Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica već sutra bi možda mogla doznati hoće li proći evaluaciju nakon saslušanja pred matičnim odborom Europskog parlamenta. U četvrtak u večernjim satima Šuica će se pojaviti na saslušanju, a tada će biti i jasnije hoće li itko iz redova njenih kolega europarlamentaraca postaviti i pitanje njene imovine

'Kolegica Šuica se temeljito i kvalitetno priprema za jedan izuzezno bitan resor i mislim da će sve to biti u redu. Njen resor je izuzetno važno, to se vidi iz toga što je u njenoj ingerenciji priprema konferencije o budućnosti Europe, a to je nešto što će odrediti budućnost Europske unije u idućim godinama. Istaknuo bi i resor demografije, što je za Hrvatsku izuzetno važno', optimističan je HDZ-ov eurozastupnik Tomislav Sokol koji se hrvatskim medijima obratio u Europskom parlamentu.

Neugodnih pitanja uvijek može biti, dodaje. 'Činjenica je da je krenula jedna jaka akcija o određenih krugova iz Hrvatske kako bi se kolegicu Šuicu denunciralo i kako bi se njena kandidatura ugrozila. To pokazuje kako neki unutar Hrvatske ne brinu previše o nacionalnim interesima nego koriste i europske institucije da bi unutar Hrvatske postigli političke bodove. Ja ne vjerujem da će im to uspjeti, ali činjenica je da kada se šalju cirkularni mailovi svim zastupnicima s insinuacijama koje su dosta teške i optužuju bez dokaza, te informacije stoje u eteru. No vjerujem da će zastupnici dobro procijeniti što je ozbiljno i što je činjenica i što je istina', kazao nam je Sokol u Bruxellesu.

Hrvatski zastupnici bit će na saslušanju Šuice iako nisu članovi odbora koji će postavljati pitanja. Među njima je i SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan.

'Dosta mailova kola vezano uz gospođu Šuicu što se tiče nevladinih organizacija koje su se obratile zastupnicima svih političkih opcija. Već je i dosta napisa po europskim medijima koji govore da će saslušanje biti takvo da je dosta neizvjesna sudbina gospođe Šuice', kaže Borzan, koja bi na mjestu Šuice objavila imovinske kartice da pokaže da nema ništa sporno u njenoj imovini.

Dvoje sada već bivših kandidata za povjerenike, Mađar László Trócsányi i Rumunjka Rovana Plumb pali su već na prvoj stepenici i prije samog saslušanja, Poljak Janusz Wojciechowski koji bi trebao biti zadužen za poljoprivredu nije 'briljirao' na saslušanju, a u sada se kao sporno ime spominje i ono Francuskinje Sylvie Goulard, čije je saslušanje održano u srijedu popodne. Kao još jedna čije bi imenovanje moglo biti poljuljano spominje se Šuica, a nesigurnost u njeno imenovanje u neslužbenim razgovorima izražavaju čak i Pučani.

Naime, mađarski i rumunjski sada već bivši kandidati bili su predstavnici Pučana te Socijalista. Ne prođe li i francuska kandidatkinja koja dolazi iz grupacije Renew Europe, bivše ALDE, postoji bojazan zastupnika da bi Šuica mogla biti rušena iz osvete.

Jedna od onih koji će odlučivati o Šuici prije samog glasovanja u parlamentu je i Poljakinja Danuta Hübner, iz redova EPP-a, koja je jedna od koordinatorica u Odboru za ustavna pitanja.

'Očekujem da će Dubravka Šuica imati dobro saslušanje i da će biti odobrena iz prvog pokušaja. Naravno, ovo su vrlo kompleksna saslušanja jer imamo novi sastav Europskog parlamenta. Ovdje su mnogi novi zastupnici koji dolaze iz nacionalne zakonodavne vlasti i koji su naviknuti na brobe vladajućih i oporbe, no u Europskom parlamentu svi pokušavamo raditi na kompromisu jer je to jedini način da možemo doći do rješenja. Tako je i na saslušanjima, nakon svakog od njih sastaju se koordinatori odbora koji dolaze iz svake od političkih skupina u Europskom parlamentu. Oni su ti koji evaluiraju saslušanja. Već smo ostali bez dva kandidata za povjerenike koji nisu prošli na Odboru za pravna pitanja. no ne vjerujem da će se to dogoditi Šuici, ona je poznata i priznata u Europskom parlamentu, nije kandidat koji dolazi 'izvan' Europskog parlamenta. Ali naravno da će biti izazova u saslušanju i da će biti teških pitanja. Imamo kolege u parlamentu koji su više 'aktivistički' nastrojeni i koji postavljaju pitanja koja se do sada nisu postavljala. Mosu se samo nadati i držati fige da će Šuica biti odobrena od parlamenta', kazala je hrvatskim novinarima Hübner.

Naime, kako je pojasnila poljska koordinatorica odbora, nakon saslušanja predsjednik i koordinatori odbora iza zatvorenih vrata evaluirat će svakog kandidata, pa tako i Šuicu. Za odobrenje bit će joj potrebna minimalno dvotrećinska većina koordinatora. Ne uspije li to dobiti, od nje mogu biti zatražena dodatna pismena objašnjenja, ali i dodatno saslušanje.

Sama Šuica danas nije bila raspoložena za odgovore na pitanja hrvatskih novinara. Pred Europskim parlamentom ugostila je plesače Linđa, no o samom saslušanju nije željela govoriti.