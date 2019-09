Tajna Šuičinih milijuna: Koliko zarađuju kapetani duge plovidbe i može li se buduća EU povjerenica vaditi na supruga?

Je li Stijepo Šuica, suprug potencijalne potpredsjednice i povjerenice Europske komisije Dubravke Šuice, na moru mogao zaraditi imovinu koja se neslužbeno procjenjuje na pet milijuna eura? Teoretski, da, makar bi - ako je istina da je ova obitelj prije dvadesetak godina u vlasništvu imala tek jedan dvosobni stan - to išlo nešto teže

Po danas objavljenoj Izjavi o financijskim interesima gospodin Šuica je 'trenutačno u mirovini'. No gospođa Šuica će, ukoliko bude imenovana u EK, u idućim godinama zarađivati najmanje kao i on, ako ne i više.

'Sve ovisi o kompaniji na kojoj pomorac radi, no plaće kapetana okvirno bi se mogle svrstati u nekoliko kategorija: oni na tzv. suhim brodovima poput bulk-carriera imaju osam do deset tisuća mjesečno, svejedno radi li se o dolarima ili eurima. Kapetani na putničkim brodovima zarađuju 13 do 14 tisuća, a oni na 'mokrim' brodovima ili 'tekućicama, recimo LNG-u, znaju dogurati do 15, pa čak i 20 tisuća dolara', kazao je za tportal jedan ugledni splitski pomorski agent.

Kapetan duge plovidbe: ne prije 40.

Ova plaća odnosi se isključivo na vrijeme provedeno na brodu, a ono obično traje tri mjeseca, nakon čega slijedi do tri mjeseca odmaranja kod kuće. Kapetani koji imaju permanentne ugovore, bez obzira na vrijeme provedeno na moru ili kopnu, u prosjeku zarađuju pola navedenih iznosa mjesečno. Svi oni nastoje na moru biti minimalno 183 dana godišnje, dakle više od pola godine, kako ne bi bili obveznici plaćanja poreza od preko 40 posto. U tom slučaju plaćaju tek zdravstveno i mirovinsko osiguranje, negdje oko 500 eura mjesečno, što znači da im velike plaće ostaju na računu gotovo u kompletnom iznosu.