Sutra u klupe: Hoće li Kuščević poremetiti zastupnicima ljetni godišnji?

Samo još četiri dana dijeli saborske zastupnike od odlaska na ljetnu, Ustavom propisanu stanku koja bi trebala potrajati do rujna. S obzirom na to da im je ostalo još dosta točaka za raspravu, Sabor će započeti sjednicu u utorak, no još uvijek nije jasno hoće li među njima biti i SDP-ov zahtjev za opozivom ministra uprave Lovre Kuščevića

Sjednicu će Sabor sutra započeti uobičajenim slobodnim govorima, a neće biti iznenađenje ukoliko stranke odluče pet minuta govoriti o problemima Lovre Kuščevića. Nakon vremena predviđenog za 'stanke' zastupnici će krenuti s raspravom o Zakonu o kreditnim institucijama, kojim se osiguravaju uvjeti za sklapanje bliske suradnje Hrvatske narodne banke (HNB) s Europskom središnjom bankom (ECB) u cilju približavanja uvođenju eura kao sredstva plaćanja u Hrvatskoj. Sabor bi sutra trebao raspraviti i o sudjelovanju Oružanih snaga RH u operacijama potpore miru Sea Guardian u Sredozemlju te NATO-voj misiji u Iraku, kao i u aktivnostima ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi i operaciji koalicijskih snaga Inherent Resolve.

Posljednja točka dnevnog reda u utorak bit će izvještaj Odbora za Ustav o referendumskoj inicijativi '67 je previše'. Podsjetimo, Odbor je prije nekoliko tjedana predložio da se od Vlade zatraži provjera potpisa koje je prikupila inicijativa '67 je previše'. Inicijativa je gotovo 750.000 potpisa protiv mirovinske reforme predala u Sabor 13. lipnja ove godine. Zastupnike u srijedu i četvrtak očekuje rasprava o nekolicini zakona, među njima i onima koji se usklađuju s europskom pravnom stečevinom. Uz to, Sabor bi trebao raspraviti izbor članova Povjerenstva za fiskalnu politiku te članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Petak, posljednji dan zasjedanja, predviđen je za izjašnjavanje o amandmanima i glasovanje. Na rasporedu za rasprave ovaj tjedan još uvijek nema SDP-ovog zahtjeva za opozivom ministra uprave Lovre Kuščevića, no u rasporedu znakovito stoji napomena da je 'moguća izmjena plana'. Žele li opoziv Kuščevića uopće stavljati na raspravu, vladajući će to morati ubaciti na dnevni red do kraja ovog tjedna ili će u suprotnom morati sazivati izvanrednu sjednicu. No ako je suditi prema neslužbenim izjavama koje dolaze od vladajućeg HDZ-a i partnera, do rasprave u Saboru uopće neće doći.