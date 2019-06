Zastupnici uskoro odlaze na ljetni odmor: Pobrojali smo koliko su ove godine radili, a koliko se odmarali

'Za Sabor je 2018. bila najplodnija', hvalio se krajem prošle godine predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Zastupnici su plenarno zasjedali 117 dana, najviše u posljednjih deset godina. Za tri tjedna zastupnici će na ustavnu stanku preko ljeta, a mi smo pobrojali jesu li u radu jednako bili uspješni i ove godine

Taj dan započela je i 11. sjednica u ovom mandatu koja je potrajala sve do sredine travnja. Zastupnici, podsjetimo, već niz godina dolaze na plenarne sjednice u drugoj polovici tjedna, odnosno od srijede do petka, a na 11. sjednici odradili su gotovo sve dane.

Od 125 radna dana do sada u ovoj godini saborski zastupnici plenarno su zasjedali na njih 62. U klupe su prvi put ove godine sjeli 16. siječnja, dva tjedna nakon početka 2019. godine. Bio je to točno jedan dan nakon što ima je završila zimska stanka koja je određena Ustavom.

Iznimka je bila jednotjedna stanka početkom ožujka, koja je bila sazvana iako nije bilo praznika. Objašnjavali su tada vladajući da je sasvim normalno da se nakon 5 do 8 tjedana zasjedanja uzme pauza jer zastupnici moraju raditi i na terenu, no u oporbi su kao razlog pauze vidjeli izbore u Ličko-senjskoj županiji. 'Nema tu nekakvih tajni. Ova mala pauza je usko vezana s izborima u Ličko-senjskoj županiji. Vidjeli ste da su jučer tamo bila 4 ministra. Pretpostavljam da će cijeli taj idući tjedan svi HDZ-ovci posjetiti Liku, što govori da se očito tamo boje svog bivšeg kolege Darka Milinovića', bocnula je tada GLAS-ova Anka Mrak Taritaš.

No, nakon tjedan dana pauze, zastupnici su se vratili u klupe i radili do sredine travnja. Uslijedila je nakon toga jednotjedna stanka zbog Uskrsa, a Sabor je ponovno s radom započeo 24. travnja. Započela je tada i nova, 12. sjednica Sabora koja još uvijek traje i u kojoj su zastupnici do sada odradili 24 dana.

No, iako su krajem travnja krenuli ponovno s radom, od tada do danas bilo je pauza. Najduža je bila ona dvotjedna zbog europskih izbora, od sredine do kraja svibnja. Nakon toga pauze u zasjedanju više nije bilo, pa ni prošli tjedan kada su mnogi spajali blagdane. Ne znači to da su zastupnici radili za blagdane, nego su svoj posao odradili neoubičajeno od ponedjeljak do srijede i tako ispunili 'tjednu kvotu'.

Plenarna sjednica trebala bi potrajati još šest dana, odnosno dva tjedna jer 15. srpnja Sabor odlazi na ljetnu ustavnu stanku koja traje do sredine rujna. Međutim, zastupnicima bi odmor mogla 'pokvariti' SDP-ova inicijativa za opozivom ministra uprave Lovre Kuščevića. Ovisno kada je SDP-ovci predaju u saborsku proceduru postoji mogućnost sazvanja i izvanredne sjednice Sabora poslije 15. srpnja. Naime, sukladno Ustavu, o opozivu se mora raspraviti i glasati u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva te SDP sada taktizira kada će ga predati.