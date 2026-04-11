Presudni izbori u Mađarskoj: Što kažu ankete?

Prema istoj anketi , krajnje desni pokret Mi Hazánk ima podršku od pet posto, što je blagi pad u odnosu na ranije razdoblje.

To predstavlja značajan pad za Fidesz-KDNP u odnosu na izbore 2022. godine, kada je ta koalicija ostvarila znatno bolji rezultat.

Demokratska koalicija bilježi oko dva posto potpore, dok Mađarska stranka dvorepog psa ima jedan posto.



Istraživanje je provedeno između 5. i 10. travnja 2026. na uzorku od 1.587 ispitanika.

Dodatni prosjek anketa, izrađen metodom LOESS izravnavanja, pokazuje da Tisza u 2026. godini ima oko 49 posto potpore, što je veliki skok u odnosu na 18 posto iz 2024. godine.

S druge strane, Fidesz-KDNP bilježi pad na 41 posto, u odnosu na ranijih 43 posto.



Parlamentarni izbori u Mađarskoj održavaju se već sutra, a prema aktualnim anketama, birače očekuje neizvjesna politička utakmica u kojoj bi moglo doći do značajnog preokreta na vlasti.