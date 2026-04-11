Presudni izbori u Mađarskoj: Što kažu ankete?

I.V.

11.04.2026 u 23:41

Viktor Orban Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Oporbena stranka Tisza uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj ima značajnu prednost pred vladajućom koalicijom, pokazuje najnovija anketa AtlasIntela

Stranka Tisza tako uživa podršku 52 posto birača, dok vladajući savez Fidesz-KDNP ima 39 posto potpore, piše Anadolu.

To predstavlja značajan pad za Fidesz-KDNP u odnosu na izbore 2022. godine, kada je ta koalicija ostvarila znatno bolji rezultat.

Prema istoj anketi, krajnje desni pokret Mi Hazánk ima podršku od pet posto, što je blagi pad u odnosu na ranije razdoblje.

Demokratska koalicija bilježi oko dva posto potpore, dok Mađarska stranka dvorepog psa ima jedan posto.

Istraživanje je provedeno između 5. i 10. travnja 2026. na uzorku od 1.587 ispitanika.

Dodatni prosjek anketa, izrađen metodom LOESS izravnavanja, pokazuje da Tisza u 2026. godini ima oko 49 posto potpore, što je veliki skok u odnosu na 18 posto iz 2024. godine.

S druge strane, Fidesz-KDNP bilježi pad na 41 posto, u odnosu na ranijih 43 posto.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj održavaju se već sutra, a prema aktualnim anketama, birače očekuje neizvjesna politička utakmica u kojoj bi moglo doći do značajnog preokreta na vlasti.

