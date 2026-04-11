Što čeka Mađarsku nakon izbora? Ovo su četiri moguća scenarija

I.V.

11.04.2026 u 21:30

Viktor Orban nikad nije imao jaču konkurenciju u 16 godina svoje vladavine
Izvor: EPA / Autor: Zsolt Szigetvary, Tamas Purger, NEIL HALL, AKOS KAISER/HUNGARIAN PM GENERAL DEPARTMENT OF COMMUNICATION
Uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj, ankete sugeriraju da je izazivač Péter Magyar u prednosti pred dugogodišnjim premijerom Viktorom Orbánom. Ipak, velik broj birača još uvijek je neodlučan, što ostavlja otvoren niz mogućih ishoda – od nastavka Orbánove dominacije do potencijalnog političkog potresa

Mađarski izborni sustav značajno utječe na konačan rezultat. Od ukupno 199 zastupničkih mjesta, njih 106 dodjeljuje se u jednomandatnim izbornim jedinicama po principu ‘pobjednik uzima sve’, dok se preostalih 93 raspodjeljuje putem stranačkih lista.

Tijekom svoje vladavine, Orbán je izmjenama izbornih pravila i granica izbornih jedinica dodatno ojačao utjecaj ruralnih područja, gdje njegova stranka Fidesz tradicionalno ima snažnu potporu, dok je utjecaj urbanih sredina relativno smanjen.

Scenarij 1: Pobjeda Fidesza

Ako Fidesz ponovno osvoji vlast, Mađarska bi nastavila sadašnjim putem. U slučaju obične većine, Orbán bi zadržao kontrolu i nastavio s postojećim politikama, piše Tagesschau.

No, ako bi ponovno osigurao dvotrećinsku većinu, otvorio bi si prostor za daljnje ustavne promjene i dodatno učvršćivanje političkog sustava koji je već godinama pod kritikama iz Europske unije.

Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL

Scenarij 2: Pobjeda oporbe bez dvotrećinske većine

U slučaju da stranka Tisza Pétera Magyara pobijedi, ali bez dvotrećinske većine, to bi bio simboličan politički preokret, ali s ograničenim stvarnim dosegom.

Takva vlada imala bi poteškoća u provedbi reformi, jer bi ključne poluge moći – uključujući ustavne odredbe, pravosuđe i medijski okvir – ostale pod utjecajem prethodnog sustava. Fidesz bi u tom slučaju mogao blokirati mnoge inicijative i čekati novu priliku za povratak na vlast.

Izvor: EPA / Autor: BOGLARKA BODNAR

Scenarij 3: Tisza osvaja dvotrećinsku većinu

Najveći izazov za Orbánov politički model bio bi scenarij u kojem Tisza osvoji dvotrećinsku većinu. Time bi nova vlast dobila mogućnost dubinskih reformi i promjene sustava izgrađenog od 2010.

No takav ishod mogao bi izazvati snažne reakcije. Analitičari upozoravaju na mogućnost pravnih osporavanja rezultata, ali i mobilizacije Orbánovih pristaša na ulicama. Ipak, dio stručnjaka smatra da bi Orbán, u slučaju uvjerljivog poraza, mogao prihvatiti ulogu oporbe.

Scenarij 4: Izjednačen rezultat

Ako Fidesz i Tisza osvoje podjednak broj mandata, ključnu ulogu mogla bi imati krajnje desna stranka Mi Hazánk.

S obzirom na ideološku bliskost s Fideszom, očekuje se da bi podržala Orbána, ali takva ovisnost o partneru mogla bi dugoročno predstavljati politički rizik. Orbán je, naime, dosad preferirao samostalno upravljanje bez koalicijskih ograničenja.

Bez obzira na ishod, izbori označavaju potencijalno najvažniji trenutak za Mađarsku u posljednjih desetljeće i pol. Nakon 16 godina gotovo neprekinute vlasti, Viktor Orbán suočava se s najtežim testom – a rezultat bi mogao odrediti smjer zemlje, ali i odnose unutar Europske unije.

