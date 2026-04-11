Što čeka Mađarsku nakon izbora? Ovo su četiri moguća scenarija

Uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj, ankete sugeriraju da je izazivač Péter Magyar u prednosti pred dugogodišnjim premijerom Viktorom Orbánom. Ipak, velik broj birača još uvijek je neodlučan, što ostavlja otvoren niz mogućih ishoda – od nastavka Orbánove dominacije do potencijalnog političkog potresa

Mađarski izborni sustav značajno utječe na konačan rezultat. Od ukupno 199 zastupničkih mjesta, njih 106 dodjeljuje se u jednomandatnim izbornim jedinicama po principu ‘pobjednik uzima sve’, dok se preostalih 93 raspodjeljuje putem stranačkih lista. Tijekom svoje vladavine, Orbán je izmjenama izbornih pravila i granica izbornih jedinica dodatno ojačao utjecaj ruralnih područja, gdje njegova stranka Fidesz tradicionalno ima snažnu potporu, dok je utjecaj urbanih sredina relativno smanjen.

Scenarij 1: Pobjeda Fidesza Ako Fidesz ponovno osvoji vlast, Mađarska bi nastavila sadašnjim putem. U slučaju obične većine, Orbán bi zadržao kontrolu i nastavio s postojećim politikama, piše Tagesschau. No, ako bi ponovno osigurao dvotrećinsku većinu, otvorio bi si prostor za daljnje ustavne promjene i dodatno učvršćivanje političkog sustava koji je već godinama pod kritikama iz Europske unije.

Scenarij 2: Pobjeda oporbe bez dvotrećinske većine U slučaju da stranka Tisza Pétera Magyara pobijedi, ali bez dvotrećinske većine, to bi bio simboličan politički preokret, ali s ograničenim stvarnim dosegom. Takva vlada imala bi poteškoća u provedbi reformi, jer bi ključne poluge moći – uključujući ustavne odredbe, pravosuđe i medijski okvir – ostale pod utjecajem prethodnog sustava. Fidesz bi u tom slučaju mogao blokirati mnoge inicijative i čekati novu priliku za povratak na vlast.