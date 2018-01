Sutra kreće nova saborska sjednica. Već prvi dan bit će burno

Nakon mjesec dana ferija saborski zastupnici ponovno će sjesti u klupe u srijedu u 9:30. Novu sjednicu započet će aktualnim prijepodnevnom, a u popodnevnim satima premijer Andrej Plenković trebao bi podnijeti izvješće o sastancima Europskog vijeća

Na početku zasjedanja Odbor za Ustav trebao bi pripremiti i prijedlog izmjena Poslovnika, kojim vladajući žele urediti saborske rasprave.

Nova saborska sjednica potrajat će do Uskrsa, a u tome periodu zastupnici će odraditi i nekoliko imenovanja i izbora. Do početka veljače trebali bi izabrati novi sastav Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ali i do kraja popuniti saborske odbore vanjskim članovima.